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Липецкий центр "Мой бизнес" стал лидером рейтинга Минэкономразвития

Липецкий центр "Мой бизнес" стал лидером рейтинга Минэкономразвития

Центр "Мой бизнес" Липецкой области стал лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ - такие результаты обнародованы по итогам прошедшей в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:24

2021-04-19T13:24

2021-04-19T13:42

липецкая область

россия

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Липецкой области стал лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ - такие результаты обнародованы по итогам прошедшей в Калининграде Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательств, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, липецкий центр стал лучшим среди регионов с сопоставимой численностью и долей населения, занятого в малом бизнесе. Независимые эксперты поставили высокие оценки Липецкой области по критериям эффективности работы центра, охвата предпринимателей, микрофинсирования, работы центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и инжиниринга.Всего в рейтинге участвовали центры "Мой бизнес" из 84 российских регионов, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора МСП. Для определения итогового места субъекта РФ было выделено 12 направлений и названы лидеры по каждому из них.

https://ria.ru/20210416/ozimye-1728578905.html

россия

липецкая область

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2021

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россия, игорь артамонов, липецкая область, экономика