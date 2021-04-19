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Липецкий центр "Мой бизнес" стал лидером рейтинга Минэкономразвития
Липецкий центр "Мой бизнес" стал лидером рейтинга Минэкономразвития
Центр "Мой бизнес" Липецкой области стал лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ - такие результаты обнародованы по итогам прошедшей в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:24
2021-04-19T13:24
2021-04-19T13:42
липецкая область
россия
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Липецкой области стал лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ - такие результаты обнародованы по итогам прошедшей в Калининграде Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательств, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, липецкий центр стал лучшим среди регионов с сопоставимой численностью и долей населения, занятого в малом бизнесе. Независимые эксперты поставили высокие оценки Липецкой области по критериям эффективности работы центра, охвата предпринимателей, микрофинсирования, работы центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и инжиниринга.Всего в рейтинге участвовали центры "Мой бизнес" из 84 российских регионов, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора МСП. Для определения итогового места субъекта РФ было выделено 12 направлений и названы лидеры по каждому из них.
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россия, игорь артамонов, липецкая область, экономика
ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости.
Центр "Мой бизнес" Липецкой области
стал лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ
- такие результаты обнародованы по итогам прошедшей в Калининграде
Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательств, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов
.
По его словам, липецкий центр стал лучшим среди регионов с сопоставимой численностью и долей населения, занятого в малом бизнесе. Независимые эксперты поставили высокие оценки Липецкой области по критериям эффективности работы центра, охвата предпринимателей, микрофинсирования, работы центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и инжиниринга.
Всего в рейтинге участвовали центры "Мой бизнес" из 84 российских регионов, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора МСП. Для определения итогового места субъекта РФ было выделено 12 направлений и названы лидеры по каждому из них.
"Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей. Малый бизнес – это путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю помощь предпринимательству. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей", - сказал Артамонов.