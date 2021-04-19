Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210419/lider-1728913989.html
Липецкий центр "Мой бизнес" стал лидером рейтинга Минэкономразвития
Липецкий центр "Мой бизнес" стал лидером рейтинга Минэкономразвития
Центр "Мой бизнес" Липецкой области стал лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ - такие результаты обнародованы по итогам прошедшей в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:24
2021-04-19T13:42
липецкая область
россия
игорь артамонов
липецкая область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728924713_0:93:1000:656_1920x0_80_0_0_0de5a35b473b41a03bd17fcd62adb879.jpg
ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Липецкой области стал лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ - такие результаты обнародованы по итогам прошедшей в Калининграде Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательств, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, липецкий центр стал лучшим среди регионов с сопоставимой численностью и долей населения, занятого в малом бизнесе. Независимые эксперты поставили высокие оценки Липецкой области по критериям эффективности работы центра, охвата предпринимателей, микрофинсирования, работы центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и инжиниринга.Всего в рейтинге участвовали центры "Мой бизнес" из 84 российских регионов, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора МСП. Для определения итогового места субъекта РФ было выделено 12 направлений и названы лидеры по каждому из них.
https://ria.ru/20210416/ozimye-1728578905.html
россия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728924713_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_30a81aad180832bff8605f30e9ab91a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь артамонов, липецкая область, экономика

Липецкий центр "Мой бизнес" стал лидером рейтинга Минэкономразвития

13:24 19.04.2021 (обновлено: 13:42 19.04.2021)
 
© Фото : Администрация Липецкой областиЦентр "Мой бизнес" Липецкой области
Центр Мой бизнес Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Липецкой области стал лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ - такие результаты обнародованы по итогам прошедшей в Калининграде Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательств, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, липецкий центр стал лучшим среди регионов с сопоставимой численностью и долей населения, занятого в малом бизнесе. Независимые эксперты поставили высокие оценки Липецкой области по критериям эффективности работы центра, охвата предпринимателей, микрофинсирования, работы центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и инжиниринга.
Всего в рейтинге участвовали центры "Мой бизнес" из 84 российских регионов, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора МСП. Для определения итогового места субъекта РФ было выделено 12 направлений и названы лидеры по каждому из них.
"Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей. Малый бизнес – это путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю помощь предпринимательству. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей", - сказал Артамонов.
Посев пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 14:20Липецкая область
Аграрии Липецкой области пересеют часть озимых
 
Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Лента новостейМолния