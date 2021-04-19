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Кузнецова рассказала о разработке системы мониторинга сиротских домов
Кузнецова рассказала о разработке системы мониторинга сиротских домов
Система мониторинга работы сиротских учреждений для предотвращения насилия активно разрабатывается в России, формируется техническое задание, рассказала в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:42
2021-04-19T11:34
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Система мониторинга работы сиротских учреждений для предотвращения насилия активно разрабатывается в России, формируется техническое задание, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее Кузнецова заявила о росте в 2020 году в 13 раз случаев преступлений со стороны сотрудников сиротских учреждений против половой неприкосновенности детей."Буквально на днях созванивалась с Юрием Петровичем Зинченко (директор психологического института РАО – ред.), сейчас стадия формирования технического задания, ведь работа предстоит огромная, мы говорим о масштабах всей страны. Понимаете, система приходит на помощь, когда уже свершился факт насилия, беда произошла. Потом начинаются поиски виновника – причин и условий, как говорится. Но нам ведь важно, чтобы этого не происходило вовсе. Так вот, мониторить эту ситуацию призваны как раз новые методы, которые разработают психологи", - рассказала Кузнецова.По ее словам, это не просто методы или методичка – это комплексная система обследования, которой будут обучены специалисты органов опеки, специалисты, которые будут работать непосредственно с детскими учреждениями, более того, будет обратная связь и мониторинг эффективности.Она добавила, что подобный комплексный подход позволит закрепить заботу о детях за конкретным учреждением. Кроме того, в работе с воспитанниками в сиротских учреждениях немаловажен кадровый вопрос."Помимо совершенствования подходов к организации сегодняшних сиротских учреждений, нужно работать и в другом направлении – это их открытость и возможность как можно большему числу детей найти семью", - добавила омбудсмен.По ее словам, в последнее время дети, подвергшиеся насилию в сиротских учреждениях, очень часто обращаются в аппарат уполномоченного через социальные сети.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой &gt;&gt;
https://sn.ria.ru/20170722/1498968260.html
https://ria.ru/20210416/suitsid-1728456864.html
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россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова рассказала о разработке системы мониторинга сиротских домов

09:42 19.04.2021 (обновлено: 11:34 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Система мониторинга работы сиротских учреждений для предотвращения насилия активно разрабатывается в России, формируется техническое задание, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее Кузнецова заявила о росте в 2020 году в 13 раз случаев преступлений со стороны сотрудников сиротских учреждений против половой неприкосновенности детей.
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Кузнецова выступает за правовое просвещение детей в сиротских учреждениях
"Буквально на днях созванивалась с Юрием Петровичем Зинченко (директор психологического института РАО – ред.), сейчас стадия формирования технического задания, ведь работа предстоит огромная, мы говорим о масштабах всей страны. Понимаете, система приходит на помощь, когда уже свершился факт насилия, беда произошла. Потом начинаются поиски виновника – причин и условий, как говорится. Но нам ведь важно, чтобы этого не происходило вовсе. Так вот, мониторить эту ситуацию призваны как раз новые методы, которые разработают психологи", - рассказала Кузнецова.
По ее словам, это не просто методы или методичка – это комплексная система обследования, которой будут обучены специалисты органов опеки, специалисты, которые будут работать непосредственно с детскими учреждениями, более того, будет обратная связь и мониторинг эффективности.
Она добавила, что подобный комплексный подход позволит закрепить заботу о детях за конкретным учреждением. Кроме того, в работе с воспитанниками в сиротских учреждениях немаловажен кадровый вопрос.
"Помимо совершенствования подходов к организации сегодняшних сиротских учреждений, нужно работать и в другом направлении – это их открытость и возможность как можно большему числу детей найти семью", - добавила омбудсмен.
По ее словам, в последнее время дети, подвергшиеся насилию в сиротских учреждениях, очень часто обращаются в аппарат уполномоченного через социальные сети.
"Нам никогда столько не писали дети в социальных сетях. Когда ребёнок пишет и рассказывает о какой-то беде, а параллельно просит не называть его имени, не рассказывать, что это он… Мы выезжаем в учреждения, разбираем эти ситуации. История с социальными сетями позволила чуть глубже увидеть сиротскую жизнь, создать негласную "службу доверия". Конечно, всю информацию мы проверяем", - рассказала Кузнецова.
Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
Воспитанницы детского дома - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 08:00
Как психолог доводила сироту до самоубийства
 
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