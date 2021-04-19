https://ria.ru/20210419/kuznetsova-1728879395.html
Кузнецова рассказала о разработке системы мониторинга сиротских домов
Кузнецова рассказала о разработке системы мониторинга сиротских домов
Система мониторинга работы сиротских учреждений для предотвращения насилия активно разрабатывается в России, формируется техническое задание, рассказала в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:42
2021-04-19T09:42
2021-04-19T11:34
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Система мониторинга работы сиротских учреждений для предотвращения насилия активно разрабатывается в России, формируется техническое задание, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее Кузнецова заявила о росте в 2020 году в 13 раз случаев преступлений со стороны сотрудников сиротских учреждений против половой неприкосновенности детей."Буквально на днях созванивалась с Юрием Петровичем Зинченко (директор психологического института РАО – ред.), сейчас стадия формирования технического задания, ведь работа предстоит огромная, мы говорим о масштабах всей страны. Понимаете, система приходит на помощь, когда уже свершился факт насилия, беда произошла. Потом начинаются поиски виновника – причин и условий, как говорится. Но нам ведь важно, чтобы этого не происходило вовсе. Так вот, мониторить эту ситуацию призваны как раз новые методы, которые разработают психологи", - рассказала Кузнецова.По ее словам, это не просто методы или методичка – это комплексная система обследования, которой будут обучены специалисты органов опеки, специалисты, которые будут работать непосредственно с детскими учреждениями, более того, будет обратная связь и мониторинг эффективности.Она добавила, что подобный комплексный подход позволит закрепить заботу о детях за конкретным учреждением. Кроме того, в работе с воспитанниками в сиротских учреждениях немаловажен кадровый вопрос."Помимо совершенствования подходов к организации сегодняшних сиротских учреждений, нужно работать и в другом направлении – это их открытость и возможность как можно большему числу детей найти семью", - добавила омбудсмен.По ее словам, в последнее время дети, подвергшиеся насилию в сиротских учреждениях, очень часто обращаются в аппарат уполномоченного через социальные сети.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
https://sn.ria.ru/20170722/1498968260.html
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россия, анна кузнецова, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Система мониторинга работы сиротских учреждений для предотвращения насилия активно разрабатывается в России
, формируется техническое задание, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
.
Ранее Кузнецова заявила о росте в 2020 году в 13 раз случаев преступлений со стороны сотрудников сиротских учреждений против половой неприкосновенности детей.
"Буквально на днях созванивалась с Юрием Петровичем Зинченко (директор психологического института РАО – ред.), сейчас стадия формирования технического задания, ведь работа предстоит огромная, мы говорим о масштабах всей страны. Понимаете, система приходит на помощь, когда уже свершился факт насилия, беда произошла. Потом начинаются поиски виновника – причин и условий, как говорится. Но нам ведь важно, чтобы этого не происходило вовсе. Так вот, мониторить эту ситуацию призваны как раз новые методы, которые разработают психологи", - рассказала Кузнецова.
По ее словам, это не просто методы или методичка – это комплексная система обследования, которой будут обучены специалисты органов опеки, специалисты, которые будут работать непосредственно с детскими учреждениями, более того, будет обратная связь и мониторинг эффективности.
Она добавила, что подобный комплексный подход позволит закрепить заботу о детях за конкретным учреждением. Кроме того, в работе с воспитанниками в сиротских учреждениях немаловажен кадровый вопрос.
"Помимо совершенствования подходов к организации сегодняшних сиротских учреждений, нужно работать и в другом направлении – это их открытость и возможность как можно большему числу детей найти семью", - добавила омбудсмен.
По ее словам, в последнее время дети, подвергшиеся насилию в сиротских учреждениях, очень часто обращаются в аппарат уполномоченного через социальные сети.
"Нам никогда столько не писали дети в социальных сетях. Когда ребёнок пишет и рассказывает о какой-то беде, а параллельно просит не называть его имени, не рассказывать, что это он… Мы выезжаем в учреждения, разбираем эти ситуации. История с социальными сетями позволила чуть глубже увидеть сиротскую жизнь, создать негласную "службу доверия". Конечно, всю информацию мы проверяем", - рассказала Кузнецова.