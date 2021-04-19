https://ria.ru/20210419/kuznetsova-1728879395.html

Кузнецова рассказала о разработке системы мониторинга сиротских домов

Кузнецова рассказала о разработке системы мониторинга сиротских домов

Система мониторинга работы сиротских учреждений для предотвращения насилия активно разрабатывается в России, формируется техническое задание, рассказала в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:42

2021-04-19T09:42

2021-04-19T11:34

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Система мониторинга работы сиротских учреждений для предотвращения насилия активно разрабатывается в России, формируется техническое задание, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее Кузнецова заявила о росте в 2020 году в 13 раз случаев преступлений со стороны сотрудников сиротских учреждений против половой неприкосновенности детей."Буквально на днях созванивалась с Юрием Петровичем Зинченко (директор психологического института РАО – ред.), сейчас стадия формирования технического задания, ведь работа предстоит огромная, мы говорим о масштабах всей страны. Понимаете, система приходит на помощь, когда уже свершился факт насилия, беда произошла. Потом начинаются поиски виновника – причин и условий, как говорится. Но нам ведь важно, чтобы этого не происходило вовсе. Так вот, мониторить эту ситуацию призваны как раз новые методы, которые разработают психологи", - рассказала Кузнецова.По ее словам, это не просто методы или методичка – это комплексная система обследования, которой будут обучены специалисты органов опеки, специалисты, которые будут работать непосредственно с детскими учреждениями, более того, будет обратная связь и мониторинг эффективности.Она добавила, что подобный комплексный подход позволит закрепить заботу о детях за конкретным учреждением. Кроме того, в работе с воспитанниками в сиротских учреждениях немаловажен кадровый вопрос."Помимо совершенствования подходов к организации сегодняшних сиротских учреждений, нужно работать и в другом направлении – это их открытость и возможность как можно большему числу детей найти семью", - добавила омбудсмен.По ее словам, в последнее время дети, подвергшиеся насилию в сиротских учреждениях, очень часто обращаются в аппарат уполномоченного через социальные сети.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>

https://sn.ria.ru/20170722/1498968260.html

https://ria.ru/20210416/suitsid-1728456864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, общество