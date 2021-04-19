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Главы МИД России и Кувейта провели переговоры
Главы МИД России и Кувейта провели переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель совета министров Кувейта Сабах Халед Ас-Сабах в понедельник обсудили по телефону укрепление... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:47
2021-04-19T21:29
россия
сабах халед ас-сабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кувейт
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель совета министров Кувейта Сабах Халед Ас-Сабах в понедельник обсудили по телефону укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами, сообщает МИД РФ."В ходе обстоятельной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами. Отмечена важность сохранения нынешней положительной динамики взаимной торговли, а также возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации делегационного обмена и культурно-гуманитарных контактов", - говорится в сообщении.Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между Россией и Советом сотрудничества арабских стран Залива по продвижению совместных взаимовыгодных проектов и содействию в урегулировании различных региональных конфликтов.
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россия, сабах халед ас-сабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кувейт

Главы МИД России и Кувейта провели переговоры

15:47 19.04.2021 (обновлено: 21:29 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель совета министров Кувейта Сабах Халед Ас-Сабах в понедельник обсудили по телефону укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами, сообщает МИД РФ.
"В ходе обстоятельной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами. Отмечена важность сохранения нынешней положительной динамики взаимной торговли, а также возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации делегационного обмена и культурно-гуманитарных контактов", - говорится в сообщении.
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Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между Россией и Советом сотрудничества арабских стран Залива по продвижению совместных взаимовыгодных проектов и содействию в урегулировании различных региональных конфликтов.
 
РоссияСабах Халед Ас-СабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Кувейт
 
 
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