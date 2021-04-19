https://ria.ru/20210419/kuveyt-1728955673.html
Главы МИД России и Кувейта провели переговоры
Главы МИД России и Кувейта провели переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель совета министров Кувейта Сабах Халед Ас-Сабах в понедельник обсудили по телефону укрепление... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:47
2021-04-19T15:47
2021-04-19T21:29
россия
сабах халед ас-сабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кувейт
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель совета министров Кувейта Сабах Халед Ас-Сабах в понедельник обсудили по телефону укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами, сообщает МИД РФ."В ходе обстоятельной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами. Отмечена важность сохранения нынешней положительной динамики взаимной торговли, а также возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации делегационного обмена и культурно-гуманитарных контактов", - говорится в сообщении.Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между Россией и Советом сотрудничества арабских стран Залива по продвижению совместных взаимовыгодных проектов и содействию в урегулировании различных региональных конфликтов.
https://ria.ru/20210411/vaktsina-1727817957.html
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россия, сабах халед ас-сабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кувейт