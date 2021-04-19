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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210419/kurs-1728930137.html
Официальный курс евро на вторник вырос на рубль
Официальный курс евро на вторник вырос на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,0158 рубля - до 91,476 рубля, курс доллара - на 69,56 копейки, до 76,2491 рубля,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:47
2021-04-19T13:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,0158 рубля - до 91,476 рубля, курс доллара - на 69,56 копейки, до 76,2491 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на указанный период, выросла на 84 копейки, составив 83,1012 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на рубль

13:47 19.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,0158 рубля - до 91,476 рубля, курс доллара - на 69,56 копейки, до 76,2491 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на указанный период, выросла на 84 копейки, составив 83,1012 рубля.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 01:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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