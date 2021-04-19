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В Кургане опрокинулся автомобиль, погибли три человека
В Кургане опрокинулся автомобиль, погибли три человека
Три человека погибли, еще один получил травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в городе Курган 18 апреля ночью, сообщила в понедельник... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:11
2021-04-19T08:11
россия
курган
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в городе Курган 18 апреля ночью, сообщила в понедельник пресс-служба ГИБДД УМВД России по Кургану.По данным ведомства, ДТП произошло 18 апреля в 01.56 (23.56 мск 17 апреля) на автодороге Курган-Куртамыш в городе Кургане."Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при движении по автодороге Курган-Куртамыш со стороны Кургана допустил его опрокидывание. В результате происшествия два пассажира, 1992 годов рождения, скончались на месте происшествия, водитель скончался в больнице скорой медицинской помощи Кургана", - говорится в сообщении.Кроме того, пассажирка автомобиля 1989 года рождения получила телесные повреждения, от госпитализации отказалась, уточняется в сообщении.Обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет пресс-служба.
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россия, курган, происшествия

В Кургане опрокинулся автомобиль, погибли три человека

08:11 19.04.2021
 
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Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в городе Курган 18 апреля ночью, сообщила в понедельник пресс-служба ГИБДД УМВД России по Кургану.
По данным ведомства, ДТП произошло 18 апреля в 01.56 (23.56 мск 17 апреля) на автодороге Курган-Куртамыш в городе Кургане.
"Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при движении по автодороге Курган-Куртамыш со стороны Кургана допустил его опрокидывание. В результате происшествия два пассажира, 1992 годов рождения, скончались на месте происшествия, водитель скончался в больнице скорой медицинской помощи Кургана", - говорится в сообщении.
Кроме того, пассажирка автомобиля 1989 года рождения получила телесные повреждения, от госпитализации отказалась, уточняется в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет пресс-служба.
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