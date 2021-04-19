Творческая встреча с народным артистом России Владимиром Бортко
21 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, кинорежиссером, сценаристом, первым заместителем председателя Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимиром БОРТКО, приуроченная к его 75-летнему юбилею, отмечаемому 7 мая.
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Автор экранизаций культовых литературных произведений - "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита" - подарил зрителям прекрасные фильмы, которыми по праву гордится отечественный кинематограф.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Автор экранизаций культовых литературных произведений - "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита" - подарил зрителям прекрасные фильмы, которыми по праву гордится отечественный кинематограф.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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