https://ria.ru/20210419/kultura-1728952887.html

Творческая встреча с народным артистом России Владимиром Бортко

Творческая встреча с народным артистом России Владимиром Бортко

РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:32

2021-04-19T15:32

2021-04-19T15:32

анонсы

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21 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, кинорежиссером, сценаристом, первым заместителем председателя Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимиром БОРТКО, приуроченная к его 75-летнему юбилею, отмечаемому 7 мая. Задать вопросАвтор экранизаций культовых литературных произведений - "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита" - подарил зрителям прекрасные фильмы, которыми по праву гордится отечественный кинематограф.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы