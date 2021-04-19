https://ria.ru/20210419/kredit-1728867554.html
Эксперт назвал риски участия в кредитно-потребительских кооперативах
Эксперт назвал риски участия в кредитно-потребительских кооперативах
Повышенная доходность, которая привлекает россиян участвовать в кредитно-потребительских кооперативах (КПК), сопряжена с риском потерять все свои вложения, к... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T06:13
2021-04-19T06:13
2021-04-19T06:13
россия
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Повышенная доходность, которая привлекает россиян участвовать в кредитно-потребительских кооперативах (КПК), сопряжена с риском потерять все свои вложения, к тому же взносы в кооперативы не защищены по системе страхования вкладов, сообщил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По словам эксперта, кредитно-потребительские кооперативы на самом деле являются кассами взаимопомощи: форма коллективного инвестирования, предполагающая формирование капитала за счет взносов пайщиков с последующим кредитованием членов кооператива, нуждающихся в финансировании. "Избежать повышенных рисков вхождения в пирамиду можно, как минимум, проверив наличие КПК в Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов", - пояснил он.Зельцер отмечает, что в большей степени рискуют кредиторы, нежели заемщики, поскольку необходимость в оперативном финансировании вынуждает некоторых соглашаться с повышенными процентами к возмещению, что напрямую влияет на способность оплатить долг. "Кредитор, польстившись на "солидные" проценты КПК, должен осознавать вероятность потерь - как в силу объективных причин невозврата долга, так и простого мошенничества", - заключил он.В феврале Банк России сообщал, что займется прямым надзором за микрофинансовыми компаниями, кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, активы которых превышают 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210412/kredit-1727828873.html
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россия, экономика
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Повышенная доходность, которая привлекает россиян
участвовать в кредитно-потребительских кооперативах (КПК), сопряжена с риском потерять все свои вложения, к тому же взносы в кооперативы не защищены по системе страхования вкладов, сообщил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"Привлекательность КПК обусловлена высокой доходностью, но как мы знаем: чем выше доходность - выше и риск. В том числе, риск потерять все вложения. Если заемщики КПК не в состоянии погашать кредиты, то пропадает и база выплат "вкладчикам". На фоне коронакризиса вероятность резкого ухудшения финансовой устойчивости КПК возросла. Взносы в КПК не защищены по системе страхования вкладов", - сказал он.
По словам эксперта, кредитно-потребительские кооперативы на самом деле являются кассами взаимопомощи: форма коллективного инвестирования, предполагающая формирование капитала за счет взносов пайщиков с последующим кредитованием членов кооператива, нуждающихся в финансировании. "Избежать повышенных рисков вхождения в пирамиду можно, как минимум, проверив наличие КПК в Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов", - пояснил он.
Зельцер отмечает, что в большей степени рискуют кредиторы, нежели заемщики, поскольку необходимость в оперативном финансировании вынуждает некоторых соглашаться с повышенными процентами к возмещению, что напрямую влияет на способность оплатить долг. "Кредитор, польстившись на "солидные" проценты КПК, должен осознавать вероятность потерь - как в силу объективных причин невозврата долга, так и простого мошенничества", - заключил он.
В феврале Банк России сообщал, что займется прямым надзором за микрофинансовыми компаниями, кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, активы которых превышают 100 миллионов рублей.