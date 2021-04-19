Минск рассчитывает на помощь ВОЗ в производстве вакцины от коронавируса
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Минск рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения поможет республике организовать производство вакцины от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Белоруссии.
По ее данным, эта тема была поднята во время встречи министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, который посещает с рабочим визитом Швейцарию для участия в сессии Европейской экономической комиссии ООН, с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
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"Гебрейесус подтвердил готовность организации продолжить оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19, в том числе в процессе налаживания вакцинного производства", - говорится в сообщении. Согласно ему, на встрече "подчеркнуто, что ВОЗ заинтересована в укреплении национального потенциала Беларуси в производстве вакцин и возможностях совместного использования конечных продуктов в перспективе".
По данным пресс-службы, белорусский министр проинформировал собеседника о подходах Белоруссии к борьбе с пандемией COVID-19, ходе кампании по вакцинации, запуске производства российской вакцины "Спутник V" и планах по производству вакцины собственной разработки.
Макей поблагодарил Гебрейесуса за поддержку, оказываемую ВОЗ стране в связи с пандемией, отметив целевые поставки в Белоруссию средств индивидуальной защиты, тест-систем и другого медицинского инвентаря. "Особо подчеркнута поддержка белорусской стороной усилий гендиректора по укреплению роли ВОЗ в обеспечении скоординированного ответа международного сообщества на потенциальные чрезвычайные ситуации в сфере здоровья, в частности, его инициативы по разработке конвенции о пандемической готовности и мерам реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав республики сообщил, что одобрил ее применение на территории Белоруссии. Планировалось, что объем выпускаемой вакцины составит около 500 тысяч доз ежемесячно. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19 в 2021-2023 годах. Белоруссия хочет начать клинические испытания собственной вакцины от коронавируса к концу 2022 года.