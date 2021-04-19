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Эпидемиолог оценила ситуацию с COVID-19 в России
Эпидемиолог оценила ситуацию с COVID-19 в России
Россияне менее ответственно стали подходить к соблюдению масочного режима и других мер профилактики коронавируса, возможно, именно с этим связана приостановка... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:10
2021-04-19T14:10
2021-04-19T14:10
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россияне менее ответственно стали подходить к соблюдению масочного режима и других мер профилактики коронавируса, возможно, именно с этим связана приостановка снижения заболеваемости COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч."Сейчас наши граждане стали менее ответственно подходить к соблюдению масочного режима и других мер предосторожности в общественном транспорте, торговых центрах, офисах. Возможно, именно с этим связано то, что цифры заболеваемости сейчас застыли в пределах одного диапазона и никак не желают идти вниз", - сказала Пшеничная.Она отметила, что очень важно продолжать соблюдать меры профилактики. Если сейчас начать игнорировать их, то процесс снижения заболеваемости еще больше затянется, подчеркнула Пшеничная.
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РИА Новости
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РИА Новости
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество