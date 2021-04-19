https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728935213.html

Эпидемиолог оценила ситуацию с COVID-19 в России

Эпидемиолог оценила ситуацию с COVID-19 в России

Россияне менее ответственно стали подходить к соблюдению масочного режима и других мер профилактики коронавируса, возможно, именно с этим связана приостановка... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:10

2021-04-19T14:10

2021-04-19T14:10

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россияне менее ответственно стали подходить к соблюдению масочного режима и других мер профилактики коронавируса, возможно, именно с этим связана приостановка снижения заболеваемости COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч."Сейчас наши граждане стали менее ответственно подходить к соблюдению масочного режима и других мер предосторожности в общественном транспорте, торговых центрах, офисах. Возможно, именно с этим связано то, что цифры заболеваемости сейчас застыли в пределах одного диапазона и никак не желают идти вниз", - сказала Пшеничная.Она отметила, что очень важно продолжать соблюдать меры профилактики. Если сейчас начать игнорировать их, то процесс снижения заболеваемости еще больше затянется, подчеркнула Пшеничная.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество