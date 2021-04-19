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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728933120.html
Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России
Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:02
2021-04-19T14:02
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч."При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ. Кроме того, для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Но пока прослойка людей, не имеющих антитела, достаточно велика", - сказала Пшеничная.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России

14:02 19.04.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч.
"При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ. Кроме того, для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Но пока прослойка людей, не имеющих антитела, достаточно велика", - сказала Пшеничная.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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