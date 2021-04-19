https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728933120.html

Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России

Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:02

2021-04-19T14:02

2021-04-19T14:02

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч."При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ. Кроме того, для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Но пока прослойка людей, не имеющих антитела, достаточно велика", - сказала Пшеничная.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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