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Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог объяснила колебания заболеваемости COVID-19 в России
Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:02
2021-04-19T14:02
2021-04-19T14:02
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, не превышает 10 тысяч с 14 марта, заболеваемость колеблется в пределах 8-9 тысяч."При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ. Кроме того, для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Но пока прослойка людей, не имеющих антитела, достаточно велика", - сказала Пшеничная.
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РИА Новости
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество