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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:41
2021-04-19T11:41
2021-04-19T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Она уточнила, что по охвату населения тестированием Россия занимает 5 место в мире.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)