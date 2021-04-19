https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728900150.html

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:41

2021-04-19T11:41

2021-04-19T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Она уточнила, что по охвату населения тестированием Россия занимает 5 место в мире.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)