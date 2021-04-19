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В Москве за сутки госпитализировали более 900 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали более 900 человек с коронавирусом
Более 900 человек за сутки госпитализировали в больницы Москвы с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:26
2021-04-19T11:26
2021-04-19T11:26
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 900 человек за сутки госпитализировали в больницы Москвы с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1 089 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 972 646."В Москве выявлено 2 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 903 человека", - сообщили в штабе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество