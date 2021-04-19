https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728896932.html

В Москве за сутки госпитализировали более 900 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали более 900 человек с коронавирусом

Более 900 человек за сутки госпитализировали в больницы Москвы с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:26

2021-04-19T11:26

2021-04-19T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 900 человек за сутки госпитализировали в больницы Москвы с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1 089 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 972 646."В Москве выявлено 2 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 903 человека", - сообщили в штабе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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