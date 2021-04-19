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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:16
2021-04-19T11:16
2021-04-19T11:16
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коронавирус в россии
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ- 0%; 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%; 3. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
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