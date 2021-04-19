https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728894132.html

В России выявили 8589 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8589 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 589 до 4 710 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:12

2021-04-19T11:12

2021-04-19T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588274368_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_0f73f1f720826ab31c0a2d750bc4b5de.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 589 до 4 710 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 589 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1081 (12,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 710 690 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество