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В России выявили 8589 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8589 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 589 до 4 710 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:12
2021-04-19T11:12
2021-04-19T11:12
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 589 до 4 710 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 589 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1081 (12,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 710 690 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество