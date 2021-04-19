https://ria.ru/20210419/konkurs-1728907088.html
Объявлены победители первого хакатона конкурса "Цифровой прорыв"
Объявлены победители первого хакатона конкурса "Цифровой прорыв"
Победителями первого хакатона нового сезона конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", стали 24... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:13
2021-04-19T12:13
2021-04-19T12:13
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
образование - общество
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МОСКВА,19 апр – РИА Новости. Победителями первого хакатона нового сезона конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", стали 24 команды из разных регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Хакатон был посвящен теме "Образование. Развитие кадров". На нем были представлены 8 кейсов, в том числе один - от федерального органа исполнительной власти, два – от региональных органов власти, еще два – от НКО и три кейса от крупных корпораций. Решением кейсов, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране, на протяжении 48 часов занималась 161 команда, за 48 часов участники хакатона представили в общей сложности 136 решений."48 часов – это совсем немного, но вы все приложили максимум усилий. Однако нам важен не краткосрочный рывок, а долгая и планомерная работа, которая только начинается. Многие команды показали блестящие результаты, хотя мы понимаем, что за пару дней реально разработать только прототип, а не решение, готовое к внедрению. Не только победители, но и все вы уже стали частью большого движения, имя которому "Цифровой прорыв". Надеемся, что сегодняшние победы станут отправной точкой для более амбициозных целей", — прокомментировал заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов. Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728474637.html
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РИА Новости
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, образование - общество
МОСКВА,19 апр – РИА Новости
. Победителями первого хакатона нового сезона конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", стали 24 команды из разных регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"
.
Хакатон был посвящен теме "Образование. Развитие кадров". На нем были представлены 8 кейсов, в том числе один - от федерального органа исполнительной власти, два – от региональных органов власти, еще два – от НКО и три кейса от крупных корпораций. Решением кейсов, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране, на протяжении 48 часов занималась 161 команда, за 48 часов участники хакатона представили в общей сложности 136 решений.
"48 часов – это совсем немного, но вы все приложили максимум усилий. Однако нам важен не краткосрочный рывок, а долгая и планомерная работа, которая только начинается. Многие команды показали блестящие результаты, хотя мы понимаем, что за пару дней реально разработать только прототип, а не решение, готовое к внедрению. Не только победители, но и все вы уже стали частью большого движения, имя которому "Цифровой прорыв". Надеемся, что сегодняшние победы станут отправной точкой для более амбициозных целей", — прокомментировал заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.
Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).