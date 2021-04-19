https://ria.ru/20210419/konferentsiya-1728957715.html
Будущее российской онлайн-торговли обсудят на конференции IDRF’21
Будущее российской онлайн-торговли обсудят на конференции IDRF’21
Будущее российского онлайн-ретейла обсудят 29 апреля на конференции IDRF’21. Топ-менеджеры Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Маркет и еще 17 торговых... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:57
2021-04-19T15:57
2021-04-19T15:57
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 апр - ООО "ТТЛ". Будущее российского онлайн-ретейла обсудят 29 апреля на конференции IDRF’21. Топ-менеджеры Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Маркет и еще 17 торговых площадок соберутся для обсуждения лучших практик адаптации бизнеса к изменяющейся среде и трансформации e-commerce.29 апреля 2021 года пройдет международная конференция по инновациям в онлайн-ретейле IDRF’21. Мероприятие объединит российских и международных экспертов отрасли, представителей маркетплейсов, селлеров и брендов-производителей. Программа конференции будет включать панельную дискуссию, доклады и круглые столы, во время которых участники обсудят актуальные вопросы повестки, включая троекратное увеличение количества продавцов на торговых площадках и рост доли онлайна в обороте розницы за прошлый год. Ключевой темой в этом году станет ответ на вопрос: "Как расти после пика?".Среди спикеров IDRF’21:Как и в прошлом году, на конференции пройдет Ретейл-Стартап-Шоу и церемония награждения премии E‑retail Tech Awards. Организаторы IDRF запустили нетворкинг-платформу в Telegram, где участники смогут общаться друг с другом, заводить полезные знакомства до, после и во время мероприятия.Конференция пройдет в гибридном формате на офлайн- и онлайн-площадках: онлайн-часть будет транслироваться в Telegram и YouTube, офлайн-часть пройдет в ЦДП на Покровке, 47.Организаторы конференции: IT-компания 24TTL.Более подробная информация представлена на сайте конференции: https://idrf.online 24TTL – организатор IDRF’21, одна из ведущих международных консалтинговых IT-компаний, специализирующаяся на разработке инновационных технологических продуктов для онлайн-ретейла, которые повышают конверсию и продажи. Решения 24TTL позволяют провести мониторинг присутствия бренда на маркетплейсах, автоматизировать создание и дистрибуцию высококонверсивного брендового контента, включая rich-контент, видео и дополненную реальность, а также проанализировать его качество и создать стратегию для дальнейшего развития. Компания работает в 5 странах: Россия, Украина, Нидерланды, Арабские Эмираты, США. Контакты: el@hintpr.com, Аида ЭлбакянПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 апр - ООО "ТТЛ". Будущее российского онлайн-ретейла обсудят 29 апреля на конференции IDRF’21. Топ-менеджеры Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Маркет и еще 17 торговых площадок соберутся для обсуждения лучших практик адаптации бизнеса к изменяющейся среде и трансформации e-commerce.
29 апреля 2021 года пройдет международная конференция по инновациям в онлайн-ретейле IDRF’21. Мероприятие объединит российских и международных экспертов отрасли, представителей маркетплейсов, селлеров и брендов-производителей. Программа конференции будет включать панельную дискуссию, доклады и круглые столы, во время которых участники обсудят актуальные вопросы повестки, включая троекратное увеличение количества продавцов на торговых площадках и рост доли онлайна в обороте розницы за прошлый год. Ключевой темой в этом году станет ответ на вопрос: "Как расти после пика?".
"2020 год стал катализатором изменений на рынке онлайн-ретейла: общий объем рынка увеличился на 58,5% и достиг 3,2 триллиона рублей. На IDRF’21 мы вместе с представителями топ-игроков рынка e-commerce из России и мира обсудим самые актуальные темы: поговорим о возможностях и угрозах рынка постмаксимума, как изменились потребительское поведение и привычки в условиях новой нормальности, можно ли сохранить заданный локдауном темп роста, почему омниканальность теряет актуальность, как внедрить единый channel less подход и о многом другом. Наша главная цель — собрать лидеров и экспертов на одной площадке для обмена опытом", — комментирует организатор IDRF’21 и CEO IT-компании 24TTL Юрий Шишкин.
—Вячеслав Иващенко (Директор по развитию Wildberries);
—Татьяна Умряева (Директор сервиса Яндекс.Маркет);
—Леонид Довладбегян (Управляющий директор онлайн-гипермаркета Перекресток Впрок);
—Елена Иванова (VP of demand & sales СберМаркет);
—Альберт Валлиулин (Head of Marketing communications СБЕР ЕАПТЕКА);
—Евгений Пучков (Digital Marketing Part Leader LG);
—Борис Преображенский (Основатель ПрактикаDays и владелец ForOffice.ru, Adspire, Новые линии продвижения);
—Юрий Шишкин (CEO 24TTL) и другие.
Как и в прошлом году, на конференции пройдет Ретейл-Стартап-Шоу и церемония награждения премии E‑retail Tech Awards. Организаторы IDRF запустили нетворкинг-платформу в Telegram, где участники смогут общаться друг с другом, заводить полезные знакомства до, после и во время мероприятия.
Конференция пройдет в гибридном формате на офлайн- и онлайн-площадках: онлайн-часть будет транслироваться в Telegram и YouTube, офлайн-часть пройдет в ЦДП на Покровке, 47.
Организаторы конференции: IT-компания 24TTL
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Более подробная информация представлена на сайте конференции: https://idrf.online
24TTL
– организатор IDRF’21, одна из ведущих международных консалтинговых IT-компаний, специализирующаяся на разработке инновационных технологических продуктов для онлайн-ретейла, которые повышают конверсию и продажи. Решения 24TTL позволяют провести мониторинг присутствия бренда на маркетплейсах, автоматизировать создание и дистрибуцию высококонверсивного брендового контента, включая rich-контент, видео и дополненную реальность, а также проанализировать его качество и создать стратегию для дальнейшего развития. Компания работает в 5 странах: Россия, Украина, Нидерланды, Арабские Эмираты, США.
Контакты: el@hintpr.com, Аида Элбакян
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.