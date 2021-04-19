https://ria.ru/20210419/konferentsiya-1728957715.html

Будущее российской онлайн-торговли обсудят на конференции IDRF’21

Будущее российской онлайн-торговли обсудят на конференции IDRF’21

Будущее российского онлайн-ретейла обсудят 29 апреля на конференции IDRF’21. Топ-менеджеры Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Маркет и еще 17 торговых... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:57

2021-04-19T15:57

2021-04-19T15:57

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 апр - ООО "ТТЛ". Будущее российского онлайн-ретейла обсудят 29 апреля на конференции IDRF’21. Топ-менеджеры Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Маркет и еще 17 торговых площадок соберутся для обсуждения лучших практик адаптации бизнеса к изменяющейся среде и трансформации e-commerce.29 апреля 2021 года пройдет международная конференция по инновациям в онлайн-ретейле IDRF’21. Мероприятие объединит российских и международных экспертов отрасли, представителей маркетплейсов, селлеров и брендов-производителей. Программа конференции будет включать панельную дискуссию, доклады и круглые столы, во время которых участники обсудят актуальные вопросы повестки, включая троекратное увеличение количества продавцов на торговых площадках и рост доли онлайна в обороте розницы за прошлый год. Ключевой темой в этом году станет ответ на вопрос: "Как расти после пика?".Среди спикеров IDRF’21:Как и в прошлом году, на конференции пройдет Ретейл-Стартап-Шоу и церемония награждения премии E‑retail Tech Awards. Организаторы IDRF запустили нетворкинг-платформу в Telegram, где участники смогут общаться друг с другом, заводить полезные знакомства до, после и во время мероприятия.Конференция пройдет в гибридном формате на офлайн- и онлайн-площадках: онлайн-часть будет транслироваться в Telegram и YouTube, офлайн-часть пройдет в ЦДП на Покровке, 47.Организаторы конференции: IT-компания 24TTL.Более подробная информация представлена на сайте конференции: https://idrf.online 24TTL – организатор IDRF’21, одна из ведущих международных консалтинговых IT-компаний, специализирующаяся на разработке инновационных технологических продуктов для онлайн-ретейла, которые повышают конверсию и продажи. Решения 24TTL позволяют провести мониторинг присутствия бренда на маркетплейсах, автоматизировать создание и дистрибуцию высококонверсивного брендового контента, включая rich-контент, видео и дополненную реальность, а также проанализировать его качество и создать стратегию для дальнейшего развития. Компания работает в 5 странах: Россия, Украина, Нидерланды, Арабские Эмираты, США. Контакты: el@hintpr.com, Аида ЭлбакянПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы