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Правительство предложило компенсировать иностранцам ущерб от ЧС
Правительство предложило компенсировать иностранцам ущерб от ЧС
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает наравне с россиянами возмещать постоянно проживающим в РФ иностранцам ущерб имуществу и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:30
2021-04-19T19:30
россия
госдума рф
правительство рф
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает наравне с россиянами возмещать постоянно проживающим в РФ иностранцам ущерб имуществу и здоровью, полученные в результате чрезвычайных ситуаций.Изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".Законопроект предлагает распространить на иностранцев, постоянно проживающих в России, право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайной ситуации, а также ряд других мер."Реализация законопроекта будет способствовать достижению целей государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300", - отмечается в пояснительной записке проекта, размещенной в электронной базе Госдумы.
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россия, госдума рф, правительство рф, общество

Правительство предложило компенсировать иностранцам ущерб от ЧС

19:30 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает наравне с россиянами возмещать постоянно проживающим в РФ иностранцам ущерб имуществу и здоровью, полученные в результате чрезвычайных ситуаций.
Изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Законопроект предлагает распространить на иностранцев, постоянно проживающих в России, право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайной ситуации, а также ряд других мер.
"Реализация законопроекта будет способствовать достижению целей государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300", - отмечается в пояснительной записке проекта, размещенной в электронной базе Госдумы.
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