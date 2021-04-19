https://ria.ru/20210419/kompensatsii-1728996514.html

Правительство предложило компенсировать иностранцам ущерб от ЧС

Правительство предложило компенсировать иностранцам ущерб от ЧС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает наравне с россиянами возмещать постоянно проживающим в РФ иностранцам ущерб имуществу и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:30

2021-04-19T19:30

2021-04-19T19:30

россия

госдума рф

правительство рф

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает наравне с россиянами возмещать постоянно проживающим в РФ иностранцам ущерб имуществу и здоровью, полученные в результате чрезвычайных ситуаций.Изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".Законопроект предлагает распространить на иностранцев, постоянно проживающих в России, право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайной ситуации, а также ряд других мер."Реализация законопроекта будет способствовать достижению целей государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300", - отмечается в пояснительной записке проекта, размещенной в электронной базе Госдумы.

https://ria.ru/20210324/pensiya-1602663909.html

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2021

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россия, госдума рф, правительство рф, общество