https://ria.ru/20210419/kirgiziya-1728873648.html
В Киргизии одну из партий сняли с голосования на выборах в совет Бишкека
В Киргизии одну из партий сняли с голосования на выборах в совет Бишкека
Занявшую третье место на выборах в совет Бишкека Народно-демократическую партию Киргизии (НДПК) сняли с голосования за нарушения, выявленные в день голосования... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:42
2021-04-19T08:42
2021-04-19T08:42
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БИШКЕК, 19 апр - РИА Новости. Занявшую третье место на выборах в совет Бишкека Народно-демократическую партию Киргизии (НДПК) сняли с голосования за нарушения, выявленные в день голосования 11 апреля, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Центризбиркома (ЦИК) республики."Бишкекская ТИК (территориальная избирательная комиссия, - ред.) приняла решение об отмене регистрации списка кандидатов политической партии "НДПК" и признании избирательных бюллетеней с голосами избирателей, отданными за политическую партию "НДПК", недействительными", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, это сделано из-за уголовных дел, возбужденных милицией по фактам нарушений в день голосования."Бишкекская ТИК пришла к выводу, что имели место нарушения представителями политической партии "НДПК" избирательного законодательства, выраженные в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей, нарушении порядка финансирования избирательной кампании", - уточнили в ЦИК.На выборах 11 апреля партия НДПК набрала более 10% голосов и могла претендовать на восемь мандатов в городском совете Бишкека. Как заявили журналистам представители политического объединения, они считают решение ЦИК необоснованным и намерены обжаловать его в суде.На автоматическом портале ЦИК Киргизии приводятся данные, что только шесть партий должны были пройти в городской совет Бишкека по предварительным итогам выборов, так как только они преодолели барьер в 7% от числа избирателей, пришедших на участки. По данным ЦИК, это удалось сделать партиям "Эмгек" ("Труд"), "Ак-Бата" ("Благословение"), НДПК, "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), "Ынтымак" ("Гармония") и "Биздин эл" ("Наш народ").На выборах в местные советы 420 сельских округов и 28 городов 11 апреля боролись более 20 тысяч человек. Явка населения, по последним подсчетам, приблизилась к 40%. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. Также 11 апреля состоялся и референдум по внесению изменений в основной закон государства - конституцию.
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727813618.html
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цик киргизии, ата-журт, бишкек, киргизия, в мире
БИШКЕК, 19 апр - РИА Новости.
Занявшую третье место на выборах в совет Бишкека
Народно-демократическую партию Киргизии
(НДПК) сняли с голосования за нарушения, выявленные в день голосования 11 апреля, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Центризбиркома (ЦИК) республики.
"Бишкекская ТИК (территориальная избирательная комиссия, - ред.) приняла решение об отмене регистрации списка кандидатов политической партии "НДПК" и признании избирательных бюллетеней с голосами избирателей, отданными за политическую партию "НДПК", недействительными", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, это сделано из-за уголовных дел, возбужденных милицией по фактам нарушений в день голосования.
"Бишкекская ТИК пришла к выводу, что имели место нарушения представителями политической партии "НДПК" избирательного законодательства, выраженные в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей, нарушении порядка финансирования избирательной кампании", - уточнили в ЦИК.
На выборах 11 апреля партия НДПК набрала более 10% голосов и могла претендовать на восемь мандатов в городском совете Бишкека. Как заявили журналистам представители политического объединения, они считают решение ЦИК необоснованным и намерены обжаловать его в суде.
На автоматическом портале ЦИК Киргизии
приводятся данные, что только шесть партий должны были пройти в городской совет Бишкека по предварительным итогам выборов, так как только они преодолели барьер в 7% от числа избирателей, пришедших на участки. По данным ЦИК, это удалось сделать партиям "Эмгек" ("Труд"), "Ак-Бата" ("Благословение"), НДПК, "Ата-Журт
Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), "Ынтымак" ("Гармония") и "Биздин эл" ("Наш народ").
На выборах в местные советы 420 сельских округов и 28 городов 11 апреля боролись более 20 тысяч человек. Явка населения, по последним подсчетам, приблизилась к 40%. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. Также 11 апреля состоялся и референдум по внесению изменений в основной закон государства - конституцию.