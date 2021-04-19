https://ria.ru/20210419/kipr-1728886678.html

Эксперты рассказали, что происходит с рейсами на Кипр

Эксперты рассказали, что происходит с рейсами на Кипр

Россия не возобновила прямое авиасообщение с Республикой Кипр, но островное государство с 1 апреля готово принимать гостей из нашей страны, перевозчики... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:49

2021-04-19T10:49

2021-04-19T10:49

туризм

куда можно лететь

авиарейсы

ларнака (район)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

кипр

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия не возобновила прямое авиасообщение с Республикой Кипр, но островное государство с 1 апреля готово принимать гостей из нашей страны, перевозчики предлагают им грузопассажирские рейсы, которые выполняются по разовым разрешениям, сообщает АТОР. Кипр популярен у самостоятельных путешественников, несколько тысяч россиян имеют там недвижимость.Поэтому, в расчете на таких пассажиров, сразу шесть авиакомпаний поставили на кипрском направлении грузопассажирские рейсы.Больше всего таких перелетов было заявлено в расписании национального перевозчика. Из Москвы в Ларнаку авиакомпания в апреле выполняет полеты практически ежедневно. Однако с конца апреля на период майских праздников прямые вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Ларнаку по состоянию на 18 апреля из расписания "исчезли". Так, в апреле вылет из столицы России по этому маршруту заявлен на 28 апреля (от 45 782 рублей в одну сторону).Далее в расписании нацперевозчика на кипрском направлении значатся только два рейса в неделю с вылетом из Санкт-Петербурга (по пятницам и субботам) и только 14 и 15 мая, 21 и 22 мая, 28 и 29 мая. При этом пассажирам, прибывающим из Москвы, придется ждать борта Санкт-Петербург-Ларнака 12 часов.В расписании еще одной авиакомпании на маршруте Санкт-Петербург-Ларнака (рейсы выполняются по субботам) прямых вылетов нет в период с 24 апреля по 15 мая. При этом обратные прямые рейсы из Ларнаки в Санкт-Петербург заявлены 28 апреля, 1 и 8, 15, 22 и 29 мая.На сайте российского лоукостера грузопассажирские перевозки из Москвы в Ларнаку в расписании на май есть (вылеты по субботам).Также заявлены вылеты на Кипр еще трех авиакомпаний, но у одной в расписании есть пробел на майские праздники.Эксперты авиаотрасли считают, что такая "чехарда" может быть связана как раз со спецификой грузопассажирских рейсов. Паниковать раньше времени туристам, купившим билеты, не нужно.Наблюдатели напоминают, что случаи, когда нацперевозчик заявлял, а потом отменял грузопассажирские рейсы, уже были. Например, вылеты в Хорватию сначала появились в расписание, потом исчезли, но после заявлений хорватских властей о готовности принимать россиян, вновь вернулись.По данным источников, программа грузопассажирских рейсов на Кипр, запланированная на май, может быть и расширена. В любом случае пассажирам, самостоятельно летящим в эту страну, необходимо следить за статусом своих рейсов и уточнять эту информацию в контакт-центрах авиакомпаний. Эксперты советуют при покупке билетов указывать актуальные контактные данные, на которые в случае отмены рейса перевозчик пришлет соответствующее уведомление.

https://ria.ru/20210413/otdykh-1728089732.html

https://ria.ru/20210418/enkin-1728061372.html

https://ria.ru/20210419/zelandiya-1728367064.html

ларнака (район)

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, авиарейсы, ларнака (район), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр