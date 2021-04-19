https://ria.ru/20210419/kartiny-1729080505.html

Прием заявок на создание картин на деревьях стартует в Москве

Прием заявок на создание картин на деревьях стартует в Москве

Ежегодная природоохранная акция по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" старует в Москве, в ходе акции волонтеры наносят рисунки акриловыми красками на... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-19T12:49

2021-04-19T12:49

2021-04-20T13:11

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ежегодная природоохранная акция по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" старует в Москве, в ходе акции волонтеры наносят рисунки акриловыми красками на обработанные и пролеченные деревья, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что к работе художники приступят в сухое и тёплое время, чтобы создать природную галерею под открытым небом. Рисуют на деревьях летом и осенью исключительно с помощью акриловых красок, которые создадут дополнительный защитный слой, но при этом будут безопасны и не проникнут в структуру дерева.Уточняется, что художники-волонтёры рисуют только на тех деревьях, на которых под воздействием внешних факторов образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголённые участки ствола. Для нанесения картины используются водонепроницаемые акриловые краски. Они полностью безопасны, не нарушают структуру дерева, создают дополнительный защитный слой, препятствуют попаданию влаги, грибов, бактерий и вредителей в рану, а, следовательно, не дают дереву дальше гнить и разрушаться."Появлению новой картины на дереве предшествует большая работа. Специалистами ГПБУ (государственное природоохранное бюджетное учреждение – ред.) "Мосприрода" ежегодно проводится обследование подведомственной территории, в ходе которого выявляются деревья, нуждающиеся в лечении. Далее следуют санитарно-оздоровительные мероприятия. И только после специальной обработки ран и трещин художники приступают к работе", - дополняется в сообщении.Природоохранная процедура превратилась в арт-проект в 2016 году. Именно тогда во всех природных парках Восточного округа стартовала акция "ПаркАрт". С тех пор появилось уже около 200 рисунков — пейзажей, изображений зверей, эльфов, птиц и репродукций работ Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Анри Матисса, Рене Магритта, Густава Климта.

https://ria.ru/20210323/krasnoknizhnye-1603279631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва