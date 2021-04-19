Прием заявок на создание картин на деревьях стартует в Москве
12:49 19.04.2021 (обновлено: 13:11 20.04.2021)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ежегодная природоохранная акция по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" старует в Москве, в ходе акции волонтеры наносят рисунки акриловыми красками на обработанные и пролеченные деревья, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Шестой летне-осенний сезон природоохранной акции по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" стартует 19 апреля. Все желающие волонтеры-художники уже могут подать заявку для создания своей картины на просторах природных территорий Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к работе художники приступят в сухое и тёплое время, чтобы создать природную галерею под открытым небом. Рисуют на деревьях летом и осенью исключительно с помощью акриловых красок, которые создадут дополнительный защитный слой, но при этом будут безопасны и не проникнут в структуру дерева.
"Нарисовать "сказочный портал" на дереве можно в Косинском, Измайловском, Терлецком, Кусковском лесопарках. В прошлом году география акции расширилась и к "ПаркАрту" подключились природно-исторические парки "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Москворецкий", "Тушинский", Комплексного Заказника "Алтуфьевский", Ландшафтный Заказник "Лианозовский", Природный Заказник "Медведковский" и памятник садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково". В 2021 году к акции присоединился еще и природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево", - говорится в сообщении.
Уточняется, что художники-волонтёры рисуют только на тех деревьях, на которых под воздействием внешних факторов образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголённые участки ствола. Для нанесения картины используются водонепроницаемые акриловые краски. Они полностью безопасны, не нарушают структуру дерева, создают дополнительный защитный слой, препятствуют попаданию влаги, грибов, бактерий и вредителей в рану, а, следовательно, не дают дереву дальше гнить и разрушаться.
"Появлению новой картины на дереве предшествует большая работа. Специалистами ГПБУ (государственное природоохранное бюджетное учреждение – ред.) "Мосприрода" ежегодно проводится обследование подведомственной территории, в ходе которого выявляются деревья, нуждающиеся в лечении. Далее следуют санитарно-оздоровительные мероприятия. И только после специальной обработки ран и трещин художники приступают к работе", - дополняется в сообщении.
Природоохранная процедура превратилась в арт-проект в 2016 году. Именно тогда во всех природных парках Восточного округа стартовала акция "ПаркАрт". С тех пор появилось уже около 200 рисунков — пейзажей, изображений зверей, эльфов, птиц и репродукций работ Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Анри Матисса, Рене Магритта, Густава Климта.