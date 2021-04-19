https://ria.ru/20210419/kamchatka-1728872234.html
На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал одного из торговых центров в Петропавловске-Камчатском из-за сообщения о взрывном устройстве в здании,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:24
2021-04-19T08:24
2021-04-19T08:24
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал одного из торговых центров в Петропавловске-Камчатском из-за сообщения о взрывном устройстве в здании, опасные предметы не обнаружены, сообщили в региональном управлении ФСБ России."Сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся в здании, поступило в понедельник днем", - сказал представитель ведомства, отметив, что в торговом центре находились около двухсот человек, которые были эвакуированы.Здание осмотрели специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками."Предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, там не обнаружено", - добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20210414/prigovor-1728267399.html
https://ria.ru/20210407/mosgorsud-1727205160.html
россия
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петропавловск-камчатский, происшествия