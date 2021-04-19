Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/kamchatka-1728872234.html
На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал одного из торговых центров в Петропавловске-Камчатском из-за сообщения о взрывном устройстве в здании,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:24
2021-04-19T08:24
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал одного из торговых центров в Петропавловске-Камчатском из-за сообщения о взрывном устройстве в здании, опасные предметы не обнаружены, сообщили в региональном управлении ФСБ России."Сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся в здании, поступило в понедельник днем", - сказал представитель ведомства, отметив, что в торговом центре находились около двухсот человек, которые были эвакуированы.Здание осмотрели специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками."Предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, там не обнаружено", - добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20210414/prigovor-1728267399.html
https://ria.ru/20210407/mosgorsud-1727205160.html
россия
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

08:24 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал одного из торговых центров в Петропавловске-Камчатском из-за сообщения о взрывном устройстве в здании, опасные предметы не обнаружены, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
"Сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся в здании, поступило в понедельник днем", - сказал представитель ведомства, отметив, что в торговом центре находились около двухсот человек, которые были эвакуированы.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 16:19
Житель Тобольска получил срок за "минирование" администрации президента
Здание осмотрели специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками.
"Предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, там не обнаружено", - добавили в ФСБ.
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 15:21
Здание Мосгорсуда эвакуируют после сообщения о "минировании"
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
11:51Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
11:47Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
11:45Среди высланных из России дипломатов оказался заместитель посла Чехии
Лента новостейМолния