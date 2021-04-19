https://ria.ru/20210419/kamchatka-1728872234.html

На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал одного из торговых центров в Петропавловске-Камчатском из-за сообщения о взрывном устройстве в здании,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:24

2021-04-19T08:24

2021-04-19T08:24

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал одного из торговых центров в Петропавловске-Камчатском из-за сообщения о взрывном устройстве в здании, опасные предметы не обнаружены, сообщили в региональном управлении ФСБ России."Сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся в здании, поступило в понедельник днем", - сказал представитель ведомства, отметив, что в торговом центре находились около двухсот человек, которые были эвакуированы.Здание осмотрели специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками."Предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, там не обнаружено", - добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20210414/prigovor-1728267399.html

https://ria.ru/20210407/mosgorsud-1727205160.html

россия

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петропавловск-камчатский, происшествия