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В Приморье старшеклассники избили ученика из-за его ссоры с ровесницей
В Приморье старшеклассники избили ученика из-за его ссоры с ровесницей
Во Владивостоке школьник попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с девочкой, сообщило УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T07:57
2021-04-19T11:08
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Во Владивостоке школьник попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с девочкой, сообщило УМВД по Приморскому краю.По данным ведомства, семиклассница после конфликта с мальчиком во время урока пожаловалась другу. Спустя несколько дней он решил отомстить обидчику, и вместе с приятелями подкараулили его, а после чего избили.Полиция проводит проверку. Учеников, педагогов и родителей участников инцидента опросили. По результатам судебно-медицинской экспертизы примут процессуальное решение.Мать 16-летнего зачинщика драки привлекли к административной ответственности. Кроме того, 15-летний подросток, участвовавший в нападении, состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.Инцидент обсудят на общешкольном родительском собрании.
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владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье старшеклассники избили ученика из-за его ссоры с ровесницей

07:57 19.04.2021 (обновлено: 11:08 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в одном из классов школы
Пустые парты в одном из классов школы - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Во Владивостоке школьник попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с девочкой, сообщило УМВД по Приморскому краю.
По данным ведомства, семиклассница после конфликта с мальчиком во время урока пожаловалась другу. Спустя несколько дней он решил отомстить обидчику, и вместе с приятелями подкараулили его, а после чего избили.
Полиция проводит проверку. Учеников, педагогов и родителей участников инцидента опросили. По результатам судебно-медицинской экспертизы примут процессуальное решение.
Мать 16-летнего зачинщика драки привлекли к административной ответственности. Кроме того, 15-летний подросток, участвовавший в нападении, состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Инцидент обсудят на общешкольном родительском собрании.
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