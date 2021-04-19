Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/italiya-1728940233.html
В Италии при попытке спасти щенка погибла кинолог
В Италии при попытке спасти щенка погибла кинолог
Тело кинолога российского происхождения найдено в речном потоке в итальянской провинции Павия, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:36
2021-04-19T14:53
павия
милан
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1920x0_80_0_0_1c85c6b7dca7ebfd09044f284d106d79.jpg
РИМ, 19 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Тело кинолога российского происхождения найдено в речном потоке в итальянской провинции Павия, пишет газета Corriere della Sera.Согласно наиболее вероятной версии произошедшего, как считают карабинеры, 35-летняя Полина Кочеленко оказалась в воде, пытаясь спасти одного из щенков, с которыми вышла на прогулку в пятницу.Женщина занималась тренировкой собак. В городок Валеджо под Миланом она переехала из Турина, где проживают ее родители. Они и забили тревогу, когда их дочь несколько часов подряд не подходила к телефону.Тело Кочеленко нашли в оросительном канале в 700 метрах от места, где на берегу потока остались ее сумка и другие личные вещи. Экстренные службы считают, что один из ее щенков упал в воду, и она последовала за ним, но не справилась с течением. Глубина водотока на месте происшествия составляла порядка полутора метров.По сообщению Corriere, из шести собак Кочеленко обнаружены четыре. Испуганного и мокрого щенка немецкой овчарки заметил сосед женщины.
https://ria.ru/20200223/1565112761.html
https://ria.ru/20180211/1514388315.html
павия
милан
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_dc8ecac2569de33887a3eaf39e3b82e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павия, милан, италия, в мире

В Италии при попытке спасти щенка погибла кинолог

14:36 19.04.2021 (обновлено: 14:53 19.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Читать ria.ru в
РИМ, 19 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Тело кинолога российского происхождения найдено в речном потоке в итальянской провинции Павия, пишет газета Corriere della Sera.
Согласно наиболее вероятной версии произошедшего, как считают карабинеры, 35-летняя Полина Кочеленко оказалась в воде, пытаясь спасти одного из щенков, с которыми вышла на прогулку в пятницу.
Стоп-кадр видео спасения собаки, провалившейся под лед - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
23 февраля 2020, 10:01
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
Женщина занималась тренировкой собак. В городок Валеджо под Миланом она переехала из Турина, где проживают ее родители. Они и забили тревогу, когда их дочь несколько часов подряд не подходила к телефону.
Тело Кочеленко нашли в оросительном канале в 700 метрах от места, где на берегу потока остались ее сумка и другие личные вещи. Экстренные службы считают, что один из ее щенков упал в воду, и она последовала за ним, но не справилась с течением. Глубина водотока на месте происшествия составляла порядка полутора метров.
По сообщению Corriere, из шести собак Кочеленко обнаружены четыре. Испуганного и мокрого щенка немецкой овчарки заметил сосед женщины.
Бурый медведь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.02.2018
11 февраля 2018, 03:55
Американец напал на медведя, чтобы спасти своего щенка
 
ПавияМиланИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Лента новостейМолния