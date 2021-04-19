https://ria.ru/20210419/italiya-1728940233.html
В Италии при попытке спасти щенка погибла кинолог
В Италии при попытке спасти щенка погибла кинолог
Тело кинолога российского происхождения найдено в речном потоке в итальянской провинции Павия, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:36
2021-04-19T14:36
2021-04-19T14:53
павия
милан
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1920x0_80_0_0_1c85c6b7dca7ebfd09044f284d106d79.jpg
РИМ, 19 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Тело кинолога российского происхождения найдено в речном потоке в итальянской провинции Павия, пишет газета Corriere della Sera.Согласно наиболее вероятной версии произошедшего, как считают карабинеры, 35-летняя Полина Кочеленко оказалась в воде, пытаясь спасти одного из щенков, с которыми вышла на прогулку в пятницу.Женщина занималась тренировкой собак. В городок Валеджо под Миланом она переехала из Турина, где проживают ее родители. Они и забили тревогу, когда их дочь несколько часов подряд не подходила к телефону.Тело Кочеленко нашли в оросительном канале в 700 метрах от места, где на берегу потока остались ее сумка и другие личные вещи. Экстренные службы считают, что один из ее щенков упал в воду, и она последовала за ним, но не справилась с течением. Глубина водотока на месте происшествия составляла порядка полутора метров.По сообщению Corriere, из шести собак Кочеленко обнаружены четыре. Испуганного и мокрого щенка немецкой овчарки заметил сосед женщины.
https://ria.ru/20200223/1565112761.html
https://ria.ru/20180211/1514388315.html
павия
милан
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_dc8ecac2569de33887a3eaf39e3b82e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павия, милан, италия, в мире
РИМ, 19 апр – РИА Новости, Александр Логунов.
Тело кинолога российского происхождения найдено в речном потоке в итальянской провинции Павия
, пишет газета Corriere della Sera
.
Согласно наиболее вероятной версии произошедшего, как считают карабинеры, 35-летняя Полина Кочеленко оказалась в воде, пытаясь спасти одного из щенков, с которыми вышла на прогулку в пятницу.
Женщина занималась тренировкой собак. В городок Валеджо под Миланом
она переехала из Турина, где проживают ее родители. Они и забили тревогу, когда их дочь несколько часов подряд не подходила к телефону.
Тело Кочеленко нашли в оросительном канале в 700 метрах от места, где на берегу потока остались ее сумка и другие личные вещи. Экстренные службы считают, что один из ее щенков упал в воду, и она последовала за ним, но не справилась с течением. Глубина водотока на месте происшествия составляла порядка полутора метров.
По сообщению Corriere, из шести собак Кочеленко обнаружены четыре. Испуганного и мокрого щенка немецкой овчарки заметил сосед женщины.