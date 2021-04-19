https://ria.ru/20210419/italiya-1728940233.html

В Италии при попытке спасти щенка погибла кинолог

В Италии при попытке спасти щенка погибла кинолог

Тело кинолога российского происхождения найдено в речном потоке в итальянской провинции Павия, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:36

2021-04-19T14:36

2021-04-19T14:53

павия

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РИМ, 19 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Тело кинолога российского происхождения найдено в речном потоке в итальянской провинции Павия, пишет газета Corriere della Sera.Согласно наиболее вероятной версии произошедшего, как считают карабинеры, 35-летняя Полина Кочеленко оказалась в воде, пытаясь спасти одного из щенков, с которыми вышла на прогулку в пятницу.Женщина занималась тренировкой собак. В городок Валеджо под Миланом она переехала из Турина, где проживают ее родители. Они и забили тревогу, когда их дочь несколько часов подряд не подходила к телефону.Тело Кочеленко нашли в оросительном канале в 700 метрах от места, где на берегу потока остались ее сумка и другие личные вещи. Экстренные службы считают, что один из ее щенков упал в воду, и она последовала за ним, но не справилась с течением. Глубина водотока на месте происшествия составляла порядка полутора метров.По сообщению Corriere, из шести собак Кочеленко обнаружены четыре. Испуганного и мокрого щенка немецкой овчарки заметил сосед женщины.

https://ria.ru/20200223/1565112761.html

https://ria.ru/20180211/1514388315.html

павия

милан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павия, милан, италия, в мире