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Главную автостраду Италии перекрыли протестующие рестораторы
Главную автостраду Италии перекрыли протестующие рестораторы
Владельцы ресторанов, требующие от властей Италии как можно скорее отменить карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, в понедельник блокировали... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:16
2021-04-19T13:16
марио драги
флоренция
милан
италия
в мире
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РИМ, 19 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Владельцы ресторанов, требующие от властей Италии как можно скорее отменить карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, в понедельник блокировали движение по автостраде А1 Милан-Неаполь в районе города Инчиза под Флоренцией.Эта акция протеста была организована по инициативе ассоциации рестораторов "Защита национальных предприятий" (TNI), которая вела прямую трансляцию с места манифестации в Facebook."Здесь находятся предприниматели, которые устали терпеть. Они хотят вновь открыть свои заведения и работать в соответствии с протоколами, регламентирующими общественное питание. Но они не хотят работать на холоде на открытом воздухе", - заявил президент TNI Паскуале Наккари. Кроме того, участники манифестации, перекрывшие главную автомагистраль Италии, требуют отмены комендантского часа, действующего на Апеннинах.Манифестанты перекрыли движение по автостраде А1 в обоих направлениях. Они накрыли столики прямо на дороге, имитируя обед на открытом воздухе. В результате на автостраде немедленно образовались многокилометровые пробки. Водителям приходится съезжать с А1 и следовать по обычным автодорогам до очередного въезда на автостраду.По информации флорентийского онлайн-издания FirenzeToday, ситуацию на месте проведения манифестации контролируют сотрудники дорожной полиции Италии, никаких столкновений между правоохранителями и протестующими не зафиксировано. Напряженность возникла лишь тогда, когда один из автомобилей сбил с ног демонстранта, который спешно был доставлен в больницу с небольшими ушибами. Водитель автомобиля вскоре был задержан.Во вторник на прошлой неделе аналогичные манифестации протеста состоялись на автостраде А1. Утром протестующие блокировали движение в районе южного города Казерта, вечером – близ города Орте в столичной области Лацио.В течение двух последних недель во многих городах Италии, в том числе в Риме и Милане, практически ежедневно проходят различные манифестации протеста против введенных властями ограничений на деятельность представителей малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Некоторые из этих акций завершились столкновениями между протестующими и представителями правоохранительных органов.В пятницу, 16 апреля в ходе специальной пресс-конференции в Риме премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что карантинные меры будут заметно ослаблены с 26 апреля. При этом он подчеркнул, что "приоритет будет отдан деятельности на открытом воздухе". Речь, в частности, идет о том, что в так называемых "желтых" зонах, где наблюдается заметное снижение распространения коронавируса, рестораны и другие учреждения общественного питания смогут работать вечером при условии, что их клиенты будут обслуживаться на открытом воздухе. При этом в стране по-прежнему с 22.00 будет действовать комендантский час.
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марио драги, флоренция, милан, италия, в мире

Главную автостраду Италии перекрыли протестующие рестораторы

13:16 19.04.2021
 
© REUTERS / Yara NardiПротест против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Риме, Италия
Протест против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© REUTERS / Yara Nardi
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РИМ, 19 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Владельцы ресторанов, требующие от властей Италии как можно скорее отменить карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, в понедельник блокировали движение по автостраде А1 Милан-Неаполь в районе города Инчиза под Флоренцией.
Эта акция протеста была организована по инициативе ассоциации рестораторов "Защита национальных предприятий" (TNI), которая вела прямую трансляцию с места манифестации в Facebook.

#blocchiamolitalia

Posted by TNI Italia - Tutela Nazionale Imprese on Monday, 19 April 2021
"Здесь находятся предприниматели, которые устали терпеть. Они хотят вновь открыть свои заведения и работать в соответствии с протоколами, регламентирующими общественное питание. Но они не хотят работать на холоде на открытом воздухе", - заявил президент TNI Паскуале Наккари. Кроме того, участники манифестации, перекрывшие главную автомагистраль Италии, требуют отмены комендантского часа, действующего на Апеннинах.
Манифестанты перекрыли движение по автостраде А1 в обоих направлениях. Они накрыли столики прямо на дороге, имитируя обед на открытом воздухе. В результате на автостраде немедленно образовались многокилометровые пробки. Водителям приходится съезжать с А1 и следовать по обычным автодорогам до очередного въезда на автостраду.
Девушка у фонтана Треви в Риме - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 17:07
Премьер-министр Италии рассказал, когда страна ослабит карантинные меры
По информации флорентийского онлайн-издания FirenzeToday, ситуацию на месте проведения манифестации контролируют сотрудники дорожной полиции Италии, никаких столкновений между правоохранителями и протестующими не зафиксировано. Напряженность возникла лишь тогда, когда один из автомобилей сбил с ног демонстранта, который спешно был доставлен в больницу с небольшими ушибами. Водитель автомобиля вскоре был задержан.
Во вторник на прошлой неделе аналогичные манифестации протеста состоялись на автостраде А1. Утром протестующие блокировали движение в районе южного города Казерта, вечером – близ города Орте в столичной области Лацио.
В течение двух последних недель во многих городах Италии, в том числе в Риме и Милане, практически ежедневно проходят различные манифестации протеста против введенных властями ограничений на деятельность представителей малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Некоторые из этих акций завершились столкновениями между протестующими и представителями правоохранительных органов.
В пятницу, 16 апреля в ходе специальной пресс-конференции в Риме премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что карантинные меры будут заметно ослаблены с 26 апреля. При этом он подчеркнул, что "приоритет будет отдан деятельности на открытом воздухе". Речь, в частности, идет о том, что в так называемых "желтых" зонах, где наблюдается заметное снижение распространения коронавируса, рестораны и другие учреждения общественного питания смогут работать вечером при условии, что их клиенты будут обслуживаться на открытом воздухе. При этом в стране по-прежнему с 22.00 будет действовать комендантский час.
 
Марио ДрагиФлоренцияМиланИталияВ мире
 
 
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