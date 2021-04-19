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Туризм
https://ria.ru/20210419/ispaniya-1728611653.html
В Испании изменятся ПДД для городских улиц
В Испании изменятся ПДД для городских улиц
На односторонних улицах испанских городов с 11 мая максимальная скорость для транспорта будет ограничена до 30 километрами в час, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T01:27
2021-04-19T01:27
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На односторонних улицах испанских городов с 11 мая максимальная скорость для транспорта будет ограничена до 30 километрами в час, сообщает ЕвроПульс.Таких улиц большинство во всех городах Испании — например, даже в столичном Мадриде их 80 процентов.Кроме того, до 20 километров в час будет снижена максимально разрешенная скорость на улицах без тротуаров, где проезжая часть и дорожки для пешеходов находятся на одном уровне.Ограничивать скорость в городах рекомендует Европейский совет по транспортной безопасности (ETSC). Евросоюз рассчитывает до 2030 года снизить на 50 процентов количество смертей и тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях. В них традиционно больше всего страдают пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.
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города, туризм, туристы, автомобили, новости - туризм, евросоюз, мадрид (город), испания

В Испании изменятся ПДД для городских улиц

01:27 19.04.2021
 
© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Fotolia / Ingo Bartussek
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На односторонних улицах испанских городов с 11 мая максимальная скорость для транспорта будет ограничена до 30 километрами в час, сообщает ЕвроПульс.
Таких улиц большинство во всех городах Испании — например, даже в столичном Мадриде их 80 процентов.
Кроме того, до 20 километров в час будет снижена максимально разрешенная скорость на улицах без тротуаров, где проезжая часть и дорожки для пешеходов находятся на одном уровне.
Ограничивать скорость в городах рекомендует Европейский совет по транспортной безопасности (ETSC).
Евросоюз рассчитывает до 2030 года снизить на 50 процентов количество смертей и тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях. В них традиционно больше всего страдают пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.
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