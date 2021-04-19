https://ria.ru/20210419/ispaniya-1728611653.html

В Испании изменятся ПДД для городских улиц

В Испании изменятся ПДД для городских улиц

На односторонних улицах испанских городов с 11 мая максимальная скорость для транспорта будет ограничена до 30 километрами в час, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T01:27

2021-04-19T01:27

2021-04-19T01:27

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На односторонних улицах испанских городов с 11 мая максимальная скорость для транспорта будет ограничена до 30 километрами в час, сообщает ЕвроПульс.Таких улиц большинство во всех городах Испании — например, даже в столичном Мадриде их 80 процентов.Кроме того, до 20 километров в час будет снижена максимально разрешенная скорость на улицах без тротуаров, где проезжая часть и дорожки для пешеходов находятся на одном уровне.Ограничивать скорость в городах рекомендует Европейский совет по транспортной безопасности (ETSC). Евросоюз рассчитывает до 2030 года снизить на 50 процентов количество смертей и тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях. В них традиционно больше всего страдают пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.

https://ria.ru/20201117/ispaniya-1584952700.html

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