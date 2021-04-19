https://ria.ru/20210419/iskusstvo-1728586699.html

Кинетическое искусство покажут на Казанском вокзале

Кинетическое искусство покажут на Казанском вокзале

В Москве в галерее "Царская башня" Казанского вокзала открылась групповая выставка "Пересекая пространство". Она представляет публике кинетическое искусство, то РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:00

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культура

казанский вокзал

искусство

общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве в галерее "Царская башня" Казанского вокзала открылась групповая выставка "Пересекая пространство". Она представляет публике кинетическое искусство, то есть работы, которые так или иначе осмысливают идею движения. Чем интересна эта выставка и почему туда может сходить каждый – в материале РИА Новости. Любого зрителя, даже любителя походов в музеи и лекций об искусстве, здесь ждет много неожиданностей. Первое – это само выставочное пространство, которое расположилось в одной из башен Казанского вокзала. Огромные красивые залы, с потрясающим высоким куполом в первом помещении. Гуляя по выставке, сложно представить себе, что буквально за стеной царит вечная вокзальная суета. Кстати, вход сюда бесплатный, так что на выставку может зайти любой желающий. За последний год нынешний проект – уже третий о кинетическом искусстве. Первым был питерский Манеж в феврале 2020 года, почти год спустя кинетическое искусство переехало в Третьяковку. Галерея "Триумф" оба раза выступила партнером больших экспозиций и теперь открыла собственный проект. "Мы очень любим настоящее и качественное. А это настоящее искусство. Мы сейчас соорганизаторы некоего чуда: взята маргинальная, казалось бы, очень удаленная глава истории развития русского искусства и перенесена на должное место. Русские кинеты (то есть художники, занимающиеся кинетическим искусством – прим. ред) не очень любили толпы, они не очень знали, как подавать и продавать себя. Но это были великие люди", – говорит совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин. По словам куратора Алисы Прохоровой, идея нынешней выставки возникла во время работы над грандиозным проектом в Третьяковке. "Открывшуюся в галерее "Царская башня" экспозицию можно рассматривать как некий спин-офф, но абсолютно самостоятельный, автономный в смысловом плане. Наша первостепенная задача здесь — сопоставить кинетическое искусство с визуальной поэзией, две экспериментальные формы, и найти таким образом новые подходы к произведениям, новые смыслы", – говорит Прохорова.Традиционно к кинетизму относят художественные объекты, которые приводятся в движение. Это направление в современном искусстве так или иначе обыгрывает эффекты движения. Такие работы есть и на этой выставке. Например, "Шарманка" Елены Артеменко. Ряд сапог присоединен к железной ручке. Если ее вращать, то сапоги начнут "маршировать". Есть работы, которые реагируют на людей: когда рядом есть посетители, объекты начинают двигаться. Однако идея движения высказывается авторами не всегда прямолинейно. Например, художник Роман Сакин изобрел целую систему исцеления "Кураспатия", она представлена в виде небольших объемных бумажных фигур. Проект включает в себя даже целый трактат о вымышленной системе, благодаря которой зритель учится ощущать себя центром мира. Неожиданной для многих будет взаимосвязь кинетического искусства и стихов. Как раз в первом зале посетителей встречают стихи на огромной стене. Мысль совместить поэзию с кинетическим искусством появилась в связи с поэзией Велимира Хлебникова. Выставка "Пересекая пространство" открыта до 14 сентября 2021 года.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Пересекая пространство": открытие выставки художников-кинетов в Москве В галерее «Царская башня» Казанского вокзала откроется групповая выставка художников-кинетов «Пересекая пространство» 2021-04-19T10:00 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казанский вокзал, искусство, общество