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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210419/iskusstvo-1728586699.html
Кинетическое искусство покажут на Казанском вокзале
Кинетическое искусство покажут на Казанском вокзале
В Москве в галерее "Царская башня" Казанского вокзала открылась групповая выставка "Пересекая пространство". Она представляет публике кинетическое искусство, то РИА Новости, 19.04.2021
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культура
казанский вокзал
искусство
общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве в галерее "Царская башня" Казанского вокзала открылась групповая выставка "Пересекая пространство". Она представляет публике кинетическое искусство, то есть работы, которые так или иначе осмысливают идею движения. Чем интересна эта выставка и почему туда может сходить каждый – в материале РИА Новости. Любого зрителя, даже любителя походов в музеи и лекций об искусстве, здесь ждет много неожиданностей. Первое – это само выставочное пространство, которое расположилось в одной из башен Казанского вокзала. Огромные красивые залы, с потрясающим высоким куполом в первом помещении. Гуляя по выставке, сложно представить себе, что буквально за стеной царит вечная вокзальная суета. Кстати, вход сюда бесплатный, так что на выставку может зайти любой желающий. За последний год нынешний проект – уже третий о кинетическом искусстве. Первым был питерский Манеж в феврале 2020 года, почти год спустя кинетическое искусство переехало в Третьяковку. Галерея "Триумф" оба раза выступила партнером больших экспозиций и теперь открыла собственный проект. "Мы очень любим настоящее и качественное. А это настоящее искусство. Мы сейчас соорганизаторы некоего чуда: взята маргинальная, казалось бы, очень удаленная глава истории развития русского искусства и перенесена на должное место. Русские кинеты (то есть художники, занимающиеся кинетическим искусством – прим. ред) не очень любили толпы, они не очень знали, как подавать и продавать себя. Но это были великие люди", – говорит совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин. По словам куратора Алисы Прохоровой, идея нынешней выставки возникла во время работы над грандиозным проектом в Третьяковке. "Открывшуюся в галерее "Царская башня" экспозицию можно рассматривать как некий спин-офф, но абсолютно самостоятельный, автономный в смысловом плане. Наша первостепенная задача здесь — сопоставить кинетическое искусство с визуальной поэзией, две экспериментальные формы, и найти таким образом новые подходы к произведениям, новые смыслы", – говорит Прохорова.Традиционно к кинетизму относят художественные объекты, которые приводятся в движение. Это направление в современном искусстве так или иначе обыгрывает эффекты движения. Такие работы есть и на этой выставке. Например, "Шарманка" Елены Артеменко. Ряд сапог присоединен к железной ручке. Если ее вращать, то сапоги начнут "маршировать". Есть работы, которые реагируют на людей: когда рядом есть посетители, объекты начинают двигаться. Однако идея движения высказывается авторами не всегда прямолинейно. Например, художник Роман Сакин изобрел целую систему исцеления "Кураспатия", она представлена в виде небольших объемных бумажных фигур. Проект включает в себя даже целый трактат о вымышленной системе, благодаря которой зритель учится ощущать себя центром мира. Неожиданной для многих будет взаимосвязь кинетического искусства и стихов. Как раз в первом зале посетителей встречают стихи на огромной стене. Мысль совместить поэзию с кинетическим искусством появилась в связи с поэзией Велимира Хлебникова. Выставка "Пересекая пространство" открыта до 14 сентября 2021 года.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Пересекая пространство": открытие выставки художников-кинетов в Москве
В галерее «Царская башня» Казанского вокзала откроется групповая выставка художников-кинетов «Пересекая пространство»
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казанский вокзал, искусство, общество

Кинетическое искусство покажут на Казанском вокзале

10:00 19.04.2021 (обновлено: 10:40 19.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"Посетитель на выставке "Пересекая пространство"
Посетитель на выставке Пересекая пространство - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве в галерее "Царская башня" Казанского вокзала открылась групповая выставка "Пересекая пространство". Она представляет публике кинетическое искусство, то есть работы, которые так или иначе осмысливают идею движения. Чем интересна эта выставка и почему туда может сходить каждый – в материале РИА Новости.
Любого зрителя, даже любителя походов в музеи и лекций об искусстве, здесь ждет много неожиданностей. Первое – это само выставочное пространство, которое расположилось в одной из башен Казанского вокзала.
Огромные красивые залы, с потрясающим высоким куполом в первом помещении. Гуляя по выставке, сложно представить себе, что буквально за стеной царит вечная вокзальная суета. Кстати, вход сюда бесплатный, так что на выставку может зайти любой желающий.
За последний год нынешний проект – уже третий о кинетическом искусстве. Первым был питерский Манеж в феврале 2020 года, почти год спустя кинетическое искусство переехало в Третьяковку. Галерея "Триумф" оба раза выступила партнером больших экспозиций и теперь открыла собственный проект.
"Мы очень любим настоящее и качественное. А это настоящее искусство. Мы сейчас соорганизаторы некоего чуда: взята маргинальная, казалось бы, очень удаленная глава истории развития русского искусства и перенесена на должное место. Русские кинеты (то есть художники, занимающиеся кинетическим искусством – прим. ред) не очень любили толпы, они не очень знали, как подавать и продавать себя. Но это были великие люди", – говорит совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин.
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"Совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин
Совладелец галереи Триумф Дмитрий Ханкин - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
Совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин
По словам куратора Алисы Прохоровой, идея нынешней выставки возникла во время работы над грандиозным проектом в Третьяковке. "Открывшуюся в галерее "Царская башня" экспозицию можно рассматривать как некий спин-офф, но абсолютно самостоятельный, автономный в смысловом плане. Наша первостепенная задача здесь — сопоставить кинетическое искусство с визуальной поэзией, две экспериментальные формы, и найти таким образом новые подходы к произведениям, новые смыслы", – говорит Прохорова.
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"Работа "Шарманка" Елены Артеменко на выставке "Пересекая пространство"
Работа Шарманка Елены Артеменко на выставке Пересекая пространство - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
Работа "Шарманка" Елены Артеменко на выставке "Пересекая пространство"
Традиционно к кинетизму относят художественные объекты, которые приводятся в движение. Это направление в современном искусстве так или иначе обыгрывает эффекты движения. Такие работы есть и на этой выставке. Например, "Шарманка" Елены Артеменко. Ряд сапог присоединен к железной ручке. Если ее вращать, то сапоги начнут "маршировать". Есть работы, которые реагируют на людей: когда рядом есть посетители, объекты начинают двигаться.
"Кинетическое искусство для меня лично – это удивительный сплав науки, технологии, точного расчета и больших эмоций. Чего больше? По-разному, как смотреть. Все зависит от "оптики". Если собирается личная "оптика", тогда всегда превалируют эмоции. Если смотреть через "оптику" профессиональную, то, конечно, восхищаешься чистоте расчета и замысла", – говорит Ханкин.
Однако идея движения высказывается авторами не всегда прямолинейно. Например, художник Роман Сакин изобрел целую систему исцеления "Кураспатия", она представлена в виде небольших объемных бумажных фигур. Проект включает в себя даже целый трактат о вымышленной системе, благодаря которой зритель учится ощущать себя центром мира.
Неожиданной для многих будет взаимосвязь кинетического искусства и стихов. Как раз в первом зале посетителей встречают стихи на огромной стене. Мысль совместить поэзию с кинетическим искусством появилась в связи с поэзией Велимира Хлебникова.
"Мы обратились к работам авангардных поэтов, нашли редкие вещи второй половины ХХ века. Например, журналы "Транспонанс" 70-х — 80-х годов поэтов Ры Никоновой и Сергея Сигая. Все они представлены на выставке. В этих публикациях получили свое продолжение эксперименты начала века — поэзия Алексея Крученых, Василиска Гнедова, того же Хлебникова. Пригласили современных авторов, Наталью Азарову и Андрея Черкасова. Придумали формат представления поэзии рядом со скульптурой и живописью в качестве художественного объекта", – поясняет Прохорова.
Выставка "Пересекая пространство" открыта до 14 сентября 2021 года.
 
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