https://ria.ru/20210419/gosperevorot-1728962394.html

Белорусская партия отрицает вину своего лидера в подготовке переворота

Белорусская партия отрицает вину своего лидера в подготовке переворота

Белорусская оппозиционная Партия БНФ заявила, что не верит в причастность ее задержанного лидера Григория Костусева к подготовке силового госпереворота в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:20

2021-04-19T16:20

2021-04-19T16:20

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

британский национальный фронт

переворот

в мире

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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Белорусская оппозиционная Партия БНФ заявила, что не верит в причастность ее задержанного лидера Григория Костусева к подготовке силового госпереворота в Белоруссии, говорится в заявлении партии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы. В связи с возбужденным уголовным делом задержаны лидер Партии БНФ, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии адвокат Юрий Зенкович, белорусский политолог Александр Федута."Партия БНФ последовательно придерживается принципов законной и прозрачной политической деятельности, принципиально не поддерживает и осуждает любые формы насилия и экстремизма. Партия БНФ действует исключительно законными методами и не раз заявляла о широком общественно-политическом диалоге как единственно возможном пути разрешения нынешнего кризиса", - говорится в заявлении руководства партии на ее сайте.Там подчеркивается, что "председатель партии Григорий Костусев является одним из авторов и твердых приверженцев такой политической линии". "Мы считаем невозможным и полностью исключаем участие Григория Костусева в любых формах обсуждения, а тем более планировании каких-либо насильственных действий и покушений, - говорится в заявлении.Представители политсилы обратили внимание, что на рассмотрение ее уставных органов "не выносились и не могли выноситься предложения, планы и любая другая информация, которая могла бы иметь отношение к любым заговорам, переговорам и другим действиям, направленным на насильственный захват власти, или которые могли бы быть связанными с озвученными государственными СМИ 17 апреля сведениями про такой заговор"."Мы требуем освобождения Григория Костусева и уверены, что на свободе он сумеет опровергнуть все подозрения и дать исчерпывающие объяснения относительно любых обвинений в свой адрес", - отмечается в заявлении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210419/perevorot-1728931468.html

https://ria.ru/20210417/perevorot-1728768336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, британский национальный фронт, переворот, в мире