https://ria.ru/20210419/goskompanii-1728867691.html

Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Правительство РФ утвердило разработанные Минцифры директивы по цифровой трансформации госкомпаний, они направлены на поддержание национального суверенитета за... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T06:18

2021-04-19T06:18

2021-04-19T06:18

россия

экономика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило разработанные Минцифры директивы по цифровой трансформации госкомпаний, они направлены на поддержание национального суверенитета за счет внедрения российских цифровых решений и стимулирование импортозамещения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Уточняется, что представителям РФ в советах директоров госкомпаний необходимо в десятидневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсуждения разработки или актуализации стратегий цифровой трансформации до 2024 года. Стратегии должны быть приведены в соответствие с методическими рекомендациями, подготовленными Минцифры и ранее одобренными на президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством Чернышенко.Методические рекомендации помогут произвести оценку текущего уровня цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты. Ранее они прошли апробацию в крупных российских компаниях – "Почта России", "РЖД", "Аэрофлот", АК "Алроса", "Газпром нефть".Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что директивы и методические рекомендации – это инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием. "Также в проекте "Цифровые технологии" предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 года поддержать проекты на общую сумму более 100 миллиардов рублей: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг", - рассказал Паршин.В аппарате указали, что стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны или актуализированы до 1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.На первом этапе утверждённые правительством директивы будут распространяться на госкомпании из утвержденного правительством перечня.Гендиректор "Почты России" Максим Акимов в свою очередь напомнил, что "Почта" одной из первых приняла участие в проекте Минцифры по апробации рекомендаций по цифровой трансформации. "Рекомендации учитывают реалии бизнеса, помогают правильно выбрать приоритеты, сформировать проектные портфели, перейти на гибкое управление и продуктовый подход во всех бизнес-блоках. Благодаря директивам госкомпании смогут сообща идти по пути изменений, обмениваться практиками, обсуждать, калибровать цели", - резюмировал Акимов.

https://ria.ru/20210108/effektivnost-1592302783.html

https://ria.ru/20201222/zakupki-1590398742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика