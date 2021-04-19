https://ria.ru/20210419/gosduma-1728902576.html
Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
Предвыборная агитация при многодневном голосовании на выборах прекращается в 00.00 по местному времени первого дня голосования, следует из поправки, одобренной... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:54
2021-04-19T11:54
2021-04-19T11:54
цик рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_a31ec9f558ac54929028d8f2a4f81dfe.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предвыборная агитация при многодневном голосовании на выборах прекращается в 00.00 по местному времени первого дня голосования, следует из поправки, одобренной в понедельник на заседании думского комитета по контролю и регламенту.Изменения предлагаются в законы "Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ".В тексте поправки отмечается, что в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации должно быть завершено "в ноль часов по местному времени первого дня голосования".Документ планируется рассмотреть во втором чтении 20 апреля.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576725907.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_9f9274618a7f5e29ba86e86671c322fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, госдума рф, политика