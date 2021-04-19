https://ria.ru/20210419/gosduma-1728902576.html

Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании

Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании

Предвыборная агитация при многодневном голосовании на выборах прекращается в 00.00 по местному времени первого дня голосования, следует из поправки, одобренной... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:54

2021-04-19T11:54

2021-04-19T11:54

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предвыборная агитация при многодневном голосовании на выборах прекращается в 00.00 по местному времени первого дня голосования, следует из поправки, одобренной в понедельник на заседании думского комитета по контролю и регламенту.Изменения предлагаются в законы "Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ".В тексте поправки отмечается, что в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации должно быть завершено "в ноль часов по местному времени первого дня голосования".Документ планируется рассмотреть во втором чтении 20 апреля.

https://ria.ru/20200904/vybory-1576725907.html

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