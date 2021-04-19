https://ria.ru/20210419/godovschina-1728921007.html

В Польше отмечают годовщину восстания в Варшавском гетто

В Польше отмечают годовщину восстания в Варшавском гетто

Сигнальные сирены зазвучали в польской столице в память 78-й годовщины восстания в Варшавском гетто, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:11

2021-04-19T13:11

2021-04-19T14:58

анджей дуда

польша

варшава

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153239/95/1532399587_0:233:2501:1639_1920x0_80_0_0_47e7b3ef7c7068dde217e997169d11ad.jpg

ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Сигнальные сирены зазвучали в польской столице в память 78-й годовщины восстания в Варшавском гетто, передает корреспондент РИА Новости.По традиции ровно в полдень по местному времени (13.00 мск) над польской столицей раздались звуки сирен. Одновременно останавливается дорожное движение, водители транспортных средств вслед за сиренами дают сигналы клаксонами.В связи с эпидемией коронавируса в этом году в Варшаве массовые мероприятия по поводу годовщины восстания проходят в узком формате. Тем не менее, в них примет участие президент Польши Анджей Дуда.Жители польской столицы самостоятельно несут цветы к различным памятникам и памятным таблицам.Символом Варшавского восстания является цветок нарцисса желтого цвета. Волонтеры на улицах раздают прохожим желтые нарциссы, сделанные из бумаги. Многие люди в знак памяти о восстании прикрепили на одежду желтые шестиконечные звезды.Варшавское гетто было самым крупным из основанных германскими властями во время Второй мировой войны — в нем находились порядка 450 тысяч узников. Летом 1942 года гитлеровцы уничтожили почти все население гетто: к апрелю 1943 года на его территории оставалось не более 60 тысяч человек — 30 тысяч "официальных" жителей и еще около 30 тысяч сбежавших от облав. Осознавая безнадежность своего положения, члены нескольких молодежных антифашистских организаций решили умереть с оружием в руках: 19 апреля они атаковали группу эсэсовцев. Восстание продолжалось несколько недель и было жестоко подавлено. После подавления восстания в знак своей победы фашисты взорвали Большую варшавскую синагогу.

https://ria.ru/20210316/genotsid-1601542891.html

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анджей дуда, польша, варшава, в мире