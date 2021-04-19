Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/godovschina-1728921007.html
В Польше отмечают годовщину восстания в Варшавском гетто
В Польше отмечают годовщину восстания в Варшавском гетто
Сигнальные сирены зазвучали в польской столице в память 78-й годовщины восстания в Варшавском гетто, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:11
2021-04-19T14:58
анджей дуда
польша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153239/95/1532399587_0:233:2501:1639_1920x0_80_0_0_47e7b3ef7c7068dde217e997169d11ad.jpg
ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Сигнальные сирены зазвучали в польской столице в память 78-й годовщины восстания в Варшавском гетто, передает корреспондент РИА Новости.По традиции ровно в полдень по местному времени (13.00 мск) над польской столицей раздались звуки сирен. Одновременно останавливается дорожное движение, водители транспортных средств вслед за сиренами дают сигналы клаксонами.В связи с эпидемией коронавируса в этом году в Варшаве массовые мероприятия по поводу годовщины восстания проходят в узком формате. Тем не менее, в них примет участие президент Польши Анджей Дуда.Жители польской столицы самостоятельно несут цветы к различным памятникам и памятным таблицам.Символом Варшавского восстания является цветок нарцисса желтого цвета. Волонтеры на улицах раздают прохожим желтые нарциссы, сделанные из бумаги. Многие люди в знак памяти о восстании прикрепили на одежду желтые шестиконечные звезды.Варшавское гетто было самым крупным из основанных германскими властями во время Второй мировой войны — в нем находились порядка 450 тысяч узников. Летом 1942 года гитлеровцы уничтожили почти все население гетто: к апрелю 1943 года на его территории оставалось не более 60 тысяч человек — 30 тысяч "официальных" жителей и еще около 30 тысяч сбежавших от облав. Осознавая безнадежность своего положения, члены нескольких молодежных антифашистских организаций решили умереть с оружием в руках: 19 апреля они атаковали группу эсэсовцев. Восстание продолжалось несколько недель и было жестоко подавлено. После подавления восстания в знак своей победы фашисты взорвали Большую варшавскую синагогу.
https://ria.ru/20210316/genotsid-1601542891.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153239/95/1532399587_0:0:2383:1787_1920x0_80_0_0_331098507b5b5d3d8d3782c3b530db91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анджей дуда, польша, варшава, в мире

В Польше отмечают годовщину восстания в Варшавском гетто

13:11 19.04.2021 (обновлено: 14:58 19.04.2021)
 
© AP Photo / CAFЕвреи в Варшавском гетто. Апрель 1943
Евреи в Варшавском гетто. Апрель 1943 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / CAF
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Сигнальные сирены зазвучали в польской столице в память 78-й годовщины восстания в Варшавском гетто, передает корреспондент РИА Новости.
По традиции ровно в полдень по местному времени (13.00 мск) над польской столицей раздались звуки сирен. Одновременно останавливается дорожное движение, водители транспортных средств вслед за сиренами дают сигналы клаксонами.
В связи с эпидемией коронавируса в этом году в Варшаве массовые мероприятия по поводу годовщины восстания проходят в узком формате. Тем не менее, в них примет участие президент Польши Анджей Дуда.
Жители польской столицы самостоятельно несут цветы к различным памятникам и памятным таблицам.
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 19:06
Историк назвал истоки геноцида в Европе в XX веке
Символом Варшавского восстания является цветок нарцисса желтого цвета. Волонтеры на улицах раздают прохожим желтые нарциссы, сделанные из бумаги. Многие люди в знак памяти о восстании прикрепили на одежду желтые шестиконечные звезды.
Варшавское гетто было самым крупным из основанных германскими властями во время Второй мировой войны — в нем находились порядка 450 тысяч узников. Летом 1942 года гитлеровцы уничтожили почти все население гетто: к апрелю 1943 года на его территории оставалось не более 60 тысяч человек — 30 тысяч "официальных" жителей и еще около 30 тысяч сбежавших от облав. Осознавая безнадежность своего положения, члены нескольких молодежных антифашистских организаций решили умереть с оружием в руках: 19 апреля они атаковали группу эсэсовцев. Восстание продолжалось несколько недель и было жестоко подавлено. После подавления восстания в знак своей победы фашисты взорвали Большую варшавскую синагогу.
 
Анджей ДудаПольшаВаршаваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
01:10Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Лента новостейМолния