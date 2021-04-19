https://ria.ru/20210419/gazoprovod-1728956836.html

Экологи оценили влияние "Северного потока — 2" на природу в России

Экологи оценили влияние "Северного потока — 2" на природу в России

Специалисты подвели итоги финального цикла экологического мониторинга этапа строительства российского участка газопровода "Северный поток — 2", сделав вывод об... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:53

2021-04-19T15:53

2021-04-19T15:58

россия

nord stream 2 ag

новости - экология

северный поток — 2

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты подвели итоги финального цикла экологического мониторинга этапа строительства российского участка газопровода "Северный поток — 2", сделав вывод об отсутствии значительного воздействия работ на окружающую среду, сообщает оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG."Подведены итоги экологического мониторинга в ходе строительства российского берегового и морского участков газопровода "Северный поток — 2". Результаты программы наблюдений демонстрируют, что влияние строительных работ на окружающую среду полностью соответствует допустимым показателям в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и носит незначительный характер", - сообщается в релизе.В частности, не было выявлено негативных воздействий на морском участке; влияние на природные комплексы Кургальского заказника соответствует ОВОС, а воздействия на животных нет; воздействие на растительные комплексы находится в рамках проектных оценок, проявляясь в локальном изменении условий произрастания видов в пределах нескольких метров от границы строительного коридора; состояние пересаженных охраняемых видов растений стабильное; не выявлено значительных воздействий на гнездование птиц.Экологический мониторинг в России далее будет продолжен наблюдениями за восстановительными процессами экосистем, как на морском, так и на береговом участке на этапе эксплуатации "Северного потока — 2".Мониторинг в России является частью комплексной программы экологических наблюдений вдоль всего маршрута газопровода для оценки фактического воздействия проекта на окружающую среду до, во время и после строительства. Эта работа входит в периметр требований как России, так и Финляндии, Швеции, Дании и Германии, через которые проходит газопровод "Северный поток — 2".Комплексная программа экомониторинга в РФ разработана ООО "Фрэком", оказывающей услуги в области охраны окружающей среды. Для проведения наблюдений компания Nord Stream 2 AG привлекла специализированных подрядчиков, ведущие научные институты и лаборатории, а также независимых консультантов. Данные мониторинга передаются в виде регулярных отчетов компетентным органам власти и верифицируются посредством инспекционных выездов их представителей.

https://ria.ru/20210419/potok-1728884707.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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россия, nord stream 2 ag, новости - экология, северный поток — 2, общество