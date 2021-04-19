Папа Франциск обратил внимание на события на востоке Украины
© REUTERS / Filippo Monteforte/PoolПапа Франциск произносит свое благословение после празднования Пасхальной мессы в базилике Святого Петра в Ватикане
ВАТИКАН, 19 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с ростом напряженности на востоке Украины и призвал предпринять усилия, чтобы способствовать миру.
"С озабоченностью слежу за событиями в некоторых районах восточной Украины, где в последние месяцы увеличились нарушения прекращения огня. С тревогой наблюдаю рост военной активности", - подчеркнул он.
"Выражаю надежду, что усиление напряженности прекратится и, напротив, будут сделаны жесты, способные продвинуть взаимное доверие и способствовать примирению и миру", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
Папа Франциск призвал также обратить серьезное внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой оказалось население на востоке Украины. Он выразил свою близость этим людям и попросил верующих помолиться за них.
Папа Римский неоднократно призывал к примирению на Украине, выражая надежду на то, разрешение конфликта будет достигнуто путем диалога с учетом нужд и интересов пострадавшего населения. В июле 2020 года он приветствовал решение о новом прекращении огня и введении дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, принятое в рамках контактной группы в Минске.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.