https://ria.ru/20210419/frantsisk-1728915337.html

Папа Франциск обратил внимание на события на востоке Украины

Папа Франциск обратил внимание на события на востоке Украины

Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с ростом напряженности на востоке Украины и призвал предпринять усилия, чтобы способствовать миру. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:45

2021-04-19T12:45

2021-04-19T12:45

религия и мировоззрение

папа римский

донецкая народная республика

франциск (хорхе марио бергольо)

здоровье - общество

луганск

оон

ватикан

в мире

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ВАТИКАН, 19 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с ростом напряженности на востоке Украины и призвал предпринять усилия, чтобы способствовать миру."Выражаю надежду, что усиление напряженности прекратится и, напротив, будут сделаны жесты, способные продвинуть взаимное доверие и способствовать примирению и миру", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.Папа Франциск призвал также обратить серьезное внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой оказалось население на востоке Украины. Он выразил свою близость этим людям и попросил верующих помолиться за них.Папа Римский неоднократно призывал к примирению на Украине, выражая надежду на то, разрешение конфликта будет достигнуто путем диалога с учетом нужд и интересов пострадавшего населения. В июле 2020 года он приветствовал решение о новом прекращении огня и введении дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, принятое в рамках контактной группы в Минске.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210417/priglashenie-1728763305.html

https://ria.ru/20210328/frantsisk-1603191964.html

донецкая народная республика

луганск

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, донецкая народная республика, франциск (хорхе марио бергольо), здоровье - общество, луганск, оон, ватикан, в мире