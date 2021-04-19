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На Филиппинах не менее 13 человек погибли в ДТП с участием внедорожника
На Филиппинах не менее 13 человек погибли в ДТП с участием внедорожника
Не менее 13 человек погибли после того, как внедорожник упал в оросительный канал в провинции Калинга на Филиппинах, следует из заявления местных властей в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:22
2021-04-19T08:22
филиппины
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Не менее 13 человек погибли после того, как внедорожник упал в оросительный канал в провинции Калинга на Филиппинах, следует из заявления местных властей в Facebook.Сообщается, что инцидент произошел в городе Табук. Внедорожник Ford Everest, в котором на момент аварии находились 15 человек "случайно упал" в оросительный канал."Из 15 пассажиров - 13 человек утонули, несмотря на все усилия наших спасателей", - говорится в заявлении. Согласно властям провинции,12 пострадавших в результате инцидента скончались по прибытии в больницу. Трое были доставлены в другой медицинский центр, среди них был зафиксирован еще один летальных исход.По данным телеканала CNN Philippines, среди погибших были дети в возрасте от трёх до пяти лет.
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филиппины, в мире

На Филиппинах не менее 13 человек погибли в ДТП с участием внедорожника

08:22 19.04.2021
 
© AP Photo / Aaron FavilaПолицейские на месте захвата заложников в торговом центре в Маниле
Полицейские на месте захвата заложников в торговом центре в Маниле - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Aaron Favila
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Не менее 13 человек погибли после того, как внедорожник упал в оросительный канал в провинции Калинга на Филиппинах, следует из заявления местных властей в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Табук. Внедорожник Ford Everest, в котором на момент аварии находились 15 человек "случайно упал" в оросительный канал.

𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐃𝐎𝐌 𝐆𝐑𝐈𝐄𝐕𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐎𝐒𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐈𝐑𝐓𝐄𝐄𝐍 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐃𝐔𝐄 𝐓𝐎 𝐕𝐄𝐇𝐈𝐂𝐋𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐍 The Kalinga officialdom grieves...

Posted by Province of Kalinga on Sunday, 18 April 2021
"Из 15 пассажиров - 13 человек утонули, несмотря на все усилия наших спасателей", - говорится в заявлении. Согласно властям провинции,12 пострадавших в результате инцидента скончались по прибытии в больницу. Трое были доставлены в другой медицинский центр, среди них был зафиксирован еще один летальных исход.
По данным телеканала CNN Philippines, среди погибших были дети в возрасте от трёх до пяти лет.
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