https://ria.ru/20210419/filippiny-1728871973.html

На Филиппинах не менее 13 человек погибли в ДТП с участием внедорожника

На Филиппинах не менее 13 человек погибли в ДТП с участием внедорожника

Не менее 13 человек погибли после того, как внедорожник упал в оросительный канал в провинции Калинга на Филиппинах, следует из заявления местных властей в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:22

2021-04-19T08:22

2021-04-19T08:22

филиппины

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Не менее 13 человек погибли после того, как внедорожник упал в оросительный канал в провинции Калинга на Филиппинах, следует из заявления местных властей в Facebook.Сообщается, что инцидент произошел в городе Табук. Внедорожник Ford Everest, в котором на момент аварии находились 15 человек "случайно упал" в оросительный канал."Из 15 пассажиров - 13 человек утонули, несмотря на все усилия наших спасателей", - говорится в заявлении. Согласно властям провинции,12 пострадавших в результате инцидента скончались по прибытии в больницу. Трое были доставлены в другой медицинский центр, среди них был зафиксирован еще один летальных исход.По данным телеканала CNN Philippines, среди погибших были дети в возрасте от трёх до пяти лет.

https://ria.ru/20191214/1562395407.html

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филиппины, в мире