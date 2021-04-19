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Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Ипатова
Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Ипатова
Замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:40
2021-04-19T12:40
2021-04-19T12:40
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации."Освободить Ипатова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Ипатов работал в агентстве с 2015 года.
https://ria.ru/20210128/khranitel-1594947567.html
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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), михаил мишустин, политика