https://ria.ru/20210419/fadn-1728913438.html

Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Ипатова

Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Ипатова

Замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:40

2021-04-19T12:40

2021-04-19T12:40

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации."Освободить Ипатова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Ипатов работал в агентстве с 2015 года.

https://ria.ru/20210128/khranitel-1594947567.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), михаил мишустин, политика