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Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Ипатова
Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Ипатова
Замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:40
2021-04-19T12:40
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации."Освободить Ипатова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Ипатов работал в агентстве с 2015 года.
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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), михаил мишустин, политика

Мишустин освободил от должности замглавы ФАДН Ипатова

12:40 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Освободить Ипатова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Ипатов работал в агентстве с 2015 года.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов на заседании президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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РоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Михаил МишустинПолитика
 
 
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