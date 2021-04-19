https://ria.ru/20210419/evrokomissiya-1728947167.html
Глава Еврокомиссии поддержала позицию Чехии по России
Глава Еврокомиссии поддержала позицию Чехии по России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью солидарна с позицией Чехии в отношении России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:11
2021-04-19T15:11
2021-04-19T15:11
россия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью солидарна с позицией Чехии в отношении России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Глава Еврокомиссии полностью солидарна с позицией Чехии, она находится в контакте с премьер-министром по всем важным вопросам", - сказал он.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. При этом он заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов во Врбетице.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Отмечалось, что Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все – любые мифы, любые фейки".
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россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, чехия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
полностью солидарна с позицией Чехии
в отношении России
, сообщил на брифинге в Брюсселе
официальный представитель ЕК Эрик Мамер
.
"Глава Еврокомиссии полностью солидарна с позицией Чехии, она находится в контакте с премьер-министром по всем важным вопросам", - сказал он.
Чешский премьер Андрей Бабиш
сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек
заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. При этом он заявил, что Прага
не намерена раскрывать Москве
все детали расследования взрывов во Врбетице.
В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Отмечалось, что Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все – любые мифы, любые фейки".