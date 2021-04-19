Глава МИД Эстонии оценила идею запретить россиянам въезд в ЕС
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс дала понять, что не поддерживает высказанную экс-президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом идею о запрете на въезд россиян в страны Евросоюза.
Со своей стороны, Лийметс выразила надежду, что отношения между странами ЕС и Россией не ухудшатся до такой степени, что придется принимать такие меры.
"Почему это проблематично? Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны. Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным", - сказала в понедельник Лийметс порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. На следующий день вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть РФ в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.