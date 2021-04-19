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Глава МИД Эстонии оценила идею запретить россиянам въезд в ЕС
Глава МИД Эстонии оценила идею запретить россиянам въезд в ЕС
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс дала понять, что не поддерживает высказанную экс-президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом идею о запрете на въезд... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:50
2021-04-19T17:50
россия
ян гамачек
андрей бабиш
евросоюз
мид эстонии
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс дала понять, что не поддерживает высказанную экс-президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом идею о запрете на въезд россиян в страны Евросоюза.Ильвес 18 апреля предложил ввести временный запрет для любых поездок в страны Евросоюза из России, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы, отметил, в частности, экс-президент в своем аккаунте в Twitter.Со своей стороны, Лийметс выразила надежду, что отношения между странами ЕС и Россией не ухудшатся до такой степени, что придется принимать такие меры."Почему это проблематично? Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны. Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным", - сказала в понедельник Лийметс порталу эстонского телерадиовещания ERR.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. На следующий день вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть РФ в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210419/napryazhennost-1728886560.html
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россия, ян гамачек, андрей бабиш, евросоюз, мид эстонии, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), в мире

Глава МИД Эстонии оценила идею запретить россиянам въезд в ЕС

17:50 19.04.2021
 
© РИА Новости / Елена ИсайкинаТаллин. Эстония
Таллин. Эстония - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Елена Исайкина
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс дала понять, что не поддерживает высказанную экс-президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом идею о запрете на въезд россиян в страны Евросоюза.
Ильвес 18 апреля предложил ввести временный запрет для любых поездок в страны Евросоюза из России, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы, отметил, в частности, экс-президент в своем аккаунте в Twitter.
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Со своей стороны, Лийметс выразила надежду, что отношения между странами ЕС и Россией не ухудшатся до такой степени, что придется принимать такие меры.
"Почему это проблематично? Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны. Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным", - сказала в понедельник Лийметс порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. На следующий день вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть РФ в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
 
РоссияЯн ГамачекАндрей БабишЕвросоюзМИД ЭстонииДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)В мире
 
 
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