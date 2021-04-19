https://ria.ru/20210419/dtp-1728911693.html

Знакомая погибшего в ДТП в Новочеркасске подростка рассказала о нем

Знакомая погибшего в ДТП в Новочеркасске подростка рассказала о нем

Подросток, попавший в крупное ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сел за руль в городе в первый раз, рассказала РИА Новости его знакомая. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:34

2021-04-19T12:34

2021-04-19T12:34

дтп под ростовом-на-дону

ростовская область

новочеркасск

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток, попавший в крупное ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сел за руль в городе в первый раз, рассказала РИА Новости его знакомая."Илья в прошлом году только один раз сел за руль, и то далеко от цивилизации… В городе в первый раз сел вчера", - сказала она, уточнив, что автомобиль, на котором подростки поехали кататься, принадлежит родителям Ильи."Он был хороший, веселый, спортом занимался. Мог нагрубить, но в особом случае. Футболом занимался, гулял и развлекался, как мог", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что раньше ни разу не видела его пьяным.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков 14-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Во вторник в Новочеркасске будет объявлен общегородской траур.

https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html

ростовская область

новочеркасск

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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, происшествия