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Знакомая погибшего в ДТП в Новочеркасске подростка рассказала о нем
Знакомая погибшего в ДТП в Новочеркасске подростка рассказала о нем
Подросток, попавший в крупное ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сел за руль в городе в первый раз, рассказала РИА Новости его знакомая. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:34
2021-04-19T12:34
2021-04-19T12:34
дтп под ростовом-на-дону
ростовская область
новочеркасск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток, попавший в крупное ДТП в Новочеркасске Ростовской области, сел за руль в городе в первый раз, рассказала РИА Новости его знакомая."Илья в прошлом году только один раз сел за руль, и то далеко от цивилизации… В городе в первый раз сел вчера", - сказала она, уточнив, что автомобиль, на котором подростки поехали кататься, принадлежит родителям Ильи."Он был хороший, веселый, спортом занимался. Мог нагрубить, но в особом случае. Футболом занимался, гулял и развлекался, как мог", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что раньше ни разу не видела его пьяным.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков 14-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Во вторник в Новочеркасске будет объявлен общегородской траур.
https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html
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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, происшествия