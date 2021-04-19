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В Бурятии автомобиль протаранил дом
В Бурятии автомобиль протаранил дом
Иномарка врезалась в дом в бурятском поселке Сужа, пострадали два ребенка, сообщается в аккаунте Instagram регионального главка ГИБДД. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:48
2021-04-19T13:55
республика бурятия
гибдд мвд рф
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Иномарка врезалась в дом в бурятском поселке Сужа, пострадали два ребенка, сообщается в аккаунте Instagram регионального главка ГИБДД."Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня утром в поселке Сужа. По предварительным данным, около 07.40 часов 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на улице Аргадинская не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - жилой дом. В результате ДТП сам водитель и несовершеннолетний пассажир транспортного средства (мальчик 2009 года рождения) доставлены в медицинское учреждение. Также пострадал малолетний ребёнок 2020 года рождения, который находился в доме", - говорится в сообщении.В видео, размещенном в аккаунте, видно, что машина врезалась в угол дома и застряла в окне, а крыша машины расположена выше человеческого роста. Насколько можно судить по кадрам, здание серьезно повреждено – окна выбиты, стена частично разрушена.В ведомстве РИА Новости пояснили, что дети отпущены домой – медики не обнаружили у них серьезных травм. Состояние взрослого уточняется.
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республика бурятия, гибдд мвд рф, происшествия

В Бурятии автомобиль протаранил дом

12:48 19.04.2021 (обновлено: 13:55 19.04.2021)
 
© УГИБДД Республики БурятияНа месте ДТП в поселке Сужа, Республика Бурятия. Кадр из видео
На месте ДТП в поселке Сужа, Республика Бурятия. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© УГИБДД Республики Бурятия
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КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Иномарка врезалась в дом в бурятском поселке Сужа, пострадали два ребенка, сообщается в аккаунте Instagram регионального главка ГИБДД.
"Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня утром в поселке Сужа. По предварительным данным, около 07.40 часов 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на улице Аргадинская не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - жилой дом. В результате ДТП сам водитель и несовершеннолетний пассажир транспортного средства (мальчик 2009 года рождения) доставлены в медицинское учреждение. Также пострадал малолетний ребёнок 2020 года рождения, который находился в доме", - говорится в сообщении.
В видео, размещенном в аккаунте, видно, что машина врезалась в угол дома и застряла в окне, а крыша машины расположена выше человеческого роста. Насколько можно судить по кадрам, здание серьезно повреждено – окна выбиты, стена частично разрушена.
В ведомстве РИА Новости пояснили, что дети отпущены домой – медики не обнаружили у них серьезных травм. Состояние взрослого уточняется.
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