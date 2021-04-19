https://ria.ru/20210419/dom-1728916229.html

В Бурятии автомобиль протаранил дом

В Бурятии автомобиль протаранил дом

Иномарка врезалась в дом в бурятском поселке Сужа, пострадали два ребенка, сообщается в аккаунте Instagram регионального главка ГИБДД. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:48

2021-04-19T12:48

2021-04-19T13:55

республика бурятия

гибдд мвд рф

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Иномарка врезалась в дом в бурятском поселке Сужа, пострадали два ребенка, сообщается в аккаунте Instagram регионального главка ГИБДД."Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня утром в поселке Сужа. По предварительным данным, около 07.40 часов 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на улице Аргадинская не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - жилой дом. В результате ДТП сам водитель и несовершеннолетний пассажир транспортного средства (мальчик 2009 года рождения) доставлены в медицинское учреждение. Также пострадал малолетний ребёнок 2020 года рождения, который находился в доме", - говорится в сообщении.В видео, размещенном в аккаунте, видно, что машина врезалась в угол дома и застряла в окне, а крыша машины расположена выше человеческого роста. Насколько можно судить по кадрам, здание серьезно повреждено – окна выбиты, стена частично разрушена.В ведомстве РИА Новости пояснили, что дети отпущены домой – медики не обнаружили у них серьезных травм. Состояние взрослого уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/dtp-1602195483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, гибдд мвд рф, происшествия