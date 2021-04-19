В партии Зеленского потребовали расторжения дипотношений с Россией
21:23 19.04.2021 (обновлено: 22:31 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Проект заявления в Facebook опубликовал депутат Богдан Яременко.
"Мы мирные люди. Но, к сожалению, соседи нападают не на тех, кто хочет мира, а на тех, кто готов к войне", — написал парламентарий.
В обращении звучат обвинения в адрес российских чиновников и СМИ: в частности, будто бы Москва намерена "положить конец украинской государственности".
От Зеленского требуют разорвать дипотношения с Россией, пригласить на Украину американский и британский воинский контингент. Кроме того, предложить НАТО развернуть в стране подразделения противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны. Депутаты также хотят, чтобы президент провел призыв резервистов в ВСУ и начал мобилизацию.
Кабмину предлагают принять план замещения российской продукции и услуг и вместе с НАТО разработать план невоенного сдерживания Москвы.
Как сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники, инициатива Яременко не согласована с руководством "Слуги народа" — ее поддержали лишь несколько депутатов.
"Заявление Яременко — это позиция отдельных депутатов, а не фракции или партии", — прокомментировала документ замглавы фракции Евгения Кравчук.
В последнее время Киев и страны Запада выражают обеспокоенность из-за перемещения российских войск около украинских границ. При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.