https://ria.ru/20210419/dipotnosheniya-1729008700.html

В партии Зеленского потребовали расторжения дипотношений с Россией

В партии Зеленского потребовали расторжения дипотношений с Россией

Группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T21:23

2021-04-19T21:23

2021-04-19T22:31

россия

богдан яременко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Проект заявления в Facebook опубликовал депутат Богдан Яременко. "Мы мирные люди. Но, к сожалению, соседи нападают не на тех, кто хочет мира, а на тех, кто готов к войне", — написал парламентарий. В обращении звучат обвинения в адрес российских чиновников и СМИ: в частности, будто бы Москва намерена "положить конец украинской государственности". От Зеленского требуют разорвать дипотношения с Россией, пригласить на Украину американский и британский воинский контингент. Кроме того, предложить НАТО развернуть в стране подразделения противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны. Депутаты также хотят, чтобы президент провел призыв резервистов в ВСУ и начал мобилизацию. Кабмину предлагают принять план замещения российской продукции и услуг и вместе с НАТО разработать план невоенного сдерживания Москвы. Как сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники, инициатива Яременко не согласована с руководством "Слуги народа" — ее поддержали лишь несколько депутатов. "Заявление Яременко — это позиция отдельных депутатов, а не фракции или партии", — прокомментировала документ замглавы фракции Евгения Кравчук. В последнее время Киев и страны Запада выражают обеспокоенность из-за перемещения российских войск около украинских границ. При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20210416/kitay-1728581950.html

https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728971964.html

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россия, богдан яременко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире