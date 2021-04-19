https://ria.ru/20210419/dipotnosheniya-1729008472.html

В партии Зеленского увидели в России экзистенциальную угрозу для Украины

В партии Зеленского увидели в России экзистенциальную угрозу для Украины

Ряд депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" призвали Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ, провести призыв... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T21:20

2021-04-19T21:20

2021-04-19T21:51

россия

богдан яременко

лиза богуцкая

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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Ряд депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" призвали Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ, провести призыв резервистов, соответствующее заявление обнародовали в понедельник парламентарии Богдан Яременко и Лиза Богуцкая.В заявлении, распространенном в Facebook депутатов, говорится, что действия России "составляют экзистенциальную угрозу для Украины", а украинским властям необходимо провести заседание Верховной рады при участии президента Зеленского, членов кабинета министров и руководителей спецслужб для обсуждения всего комплекса мер по укреплению безопасности и обороны страны."Призываем президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины: разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией; внести на рассмотрение Верховной рады Украины проект Закона Украины "О территориальной обороне"; провести призыв резервистов в вооруженные силы Украины; безотлагательно обратиться к правительствам государств-подписантов Будапештского меморандума, Великобритании и Соединенных Штатов Америки о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ", - говорится в заявлении.Также предлагается обратиться к правительствам государств-партнеров по НАТО с предложениями о временном развертывании на территории Украины подразделений противокорабельных ракет, противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей с целью сдерживания возможных агрессивных действий Москвы с моря и воздуха.Среди предложенных мер говорится о необходимости предоставления Украине срочной военно-технической помощи вооружением и боеприпасами для сдерживания возможной агрессии. Также в заявлении говорится о необходимости временного развертывания в Черном море совместной со странами НАТО операции по патрулированию морских путей от пролива Босфор в направлении черноморских портов Болгарии, Румынии и Украины."Внести на рассмотрение Верховной рады Украины как неотложные законопроекты об отказе от концепции совместного использования с Россией Азовского моря и Керченского пролива, оформления государственной морской границы и реализации других международно-правовых мер в Азовском и Черном морях и Керченском проливе", - говорится в предложениях, изложенных в заявлении.Кроме того, депутаты призывают правительство совместно с государствами-партнерами, в частности членами ЕС и НАТО, разработать план невоенного сдерживания РФ путем введения дополнительных санкций и ограничений."Призываем соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов, по возможности завершить свои дела и вернуться в Украину", - подытожили депутаты.Кто именно подписал данное заявление и какое число депутатов, не уточняется.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/sanktsii-1728992918.html

https://ria.ru/20210419/grushko-1728992197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/ukraina-1728988578.html

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