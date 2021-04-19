Чешские дипломаты приехали в Шереметьево
18:22 19.04.2021 (обновлено: 18:57 19.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСотрудники посольства Чехии в РФ в зале вылетов в аэропорту Шереметьево
АЭРОПОРОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская обл.), 19 апр - РИА Новости. Чешские дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, прибыли в столичный аэропорт "Шереметьево" для вылета в Прагу из рейсом CEF 543, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорт прибыла колонна машин с красными дипломатическими номерами, в том числе автомобиль посла с флажком Чехии. Многие дипломаты и члены их семей с большими стопками чемоданов. Сейчас они проходят досмотр и идут на регистрацию, которая только началась. Рейс запланирован на 20:00.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.