Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728986559.html
Чешские дипломаты приехали в Шереметьево
Чешские дипломаты приехали в Шереметьево
Чешские дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, прибыли в столичный аэропорт "Шереметьево" для вылета в Прагу из рейсом CEF 543, передает... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:22
2021-04-19T18:57
россия
андрей бабиш
москва
чехия
шереметьево (аэропорт)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728991306_0:109:1217:793_1920x0_80_0_0_a578a473cf95cc6974b9c59da0d5d517.jpg
АЭРОПОРОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская обл.), 19 апр - РИА Новости. Чешские дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, прибыли в столичный аэропорт "Шереметьево" для вылета в Прагу из рейсом CEF 543, передает корреспондент РИА Новости.В аэропорт прибыла колонна машин с красными дипломатическими номерами, в том числе автомобиль посла с флажком Чехии. Многие дипломаты и члены их семей с большими стопками чемоданов. Сейчас они проходят досмотр и идут на регистрацию, которая только началась. Рейс запланирован на 20:00.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728991306_6:0:1209:902_1920x0_80_0_0_18964c8e5cf6b6a368449ce2111de678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей бабиш, москва, чехия, шереметьево (аэропорт), в мире

Чешские дипломаты приехали в Шереметьево

18:22 19.04.2021 (обновлено: 18:57 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСотрудники посольства Чехии в РФ в зале вылетов в аэропорту Шереметьево
Сотрудники посольства Чехии в РФ в зале вылетов в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЭРОПОРОТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская обл.), 19 апр - РИА Новости. Чешские дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, прибыли в столичный аэропорт "Шереметьево" для вылета в Прагу из рейсом CEF 543, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорт прибыла колонна машин с красными дипломатическими номерами, в том числе автомобиль посла с флажком Чехии. Многие дипломаты и члены их семей с большими стопками чемоданов. Сейчас они проходят досмотр и идут на регистрацию, которая только началась. Рейс запланирован на 20:00.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 22:29
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
 
РоссияАндрей БабишМоскваЧехияШереметьево (аэропорт)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
01:10Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Лента новостейМолния