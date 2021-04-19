https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728934656.html

В МИД рассказали, чьим интересам отвечает высылка российских дипломатов

В МИД рассказали, чьим интересам отвечает высылка российских дипломатов

Высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши или Чехии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:06

2021-04-19T14:06

2021-04-19T14:10

россия

мария захарова

андрей бабиш

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши или Чехии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Цена, которую Чехия за это заплатила - колоссальная. Это удар по двусторонним отношениям с Россией, это удар по собственной дипломатической службе - сегодня должны покинуть Россию 20 чешских дипломатов и члены их семей. Это не наш выбор, это ответные меры. Праге теперь запрещено нанимать персонал для своих посольств и загранучреждений из российских граждан, а вот это уже очень для них серьезно", - сказала Захарова в эфире Первого канала."Мы прекрасно понимаем, что это не выбор людей и граждан этих стран (Польши и Чехии), мы прекрасно понимаем, что за этим стоят именно те политические силы, которые обслуживают не национальные интересы этих стран, они обслуживают политический заказ из Вашингтона, наверное, неплохо оплачиваемый, но это интерес США, а не Польши и Чехии", - отметила дипломат.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.Кроме того, ранее польский МИД сообщил, что трех сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В министерстве заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша". Ответ России, как сообщало российское внешнеполитическое ведомство, - высылка из страны пяти польских дипломатов.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728921413.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, польша, чехия, сша, в мире