https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728925617.html

В МИД рассказали, кто стоит за высылкой российских дипломатов из Чехии

В МИД рассказали, кто стоит за высылкой российских дипломатов из Чехии

За высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, а Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы, заявила... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:30

2021-04-19T13:30

2021-04-19T17:49

россия

мария захарова

чехия

сша

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, а Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается Чехии, то нужно прекрасно понимать, что то количество проблем, которое накопилось в странах ЕС и вообще на Западе сейчас, более чем достаточно, предостаточно, необходимо принимать какие-то меры информационно-политического характера для того, чтобы эти проблемы прикрывать. Россия – тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот тезис, к которому прибегают в подобных случаях", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в минувшую субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

https://ria.ru/20210419/diplomat-1728901034.html

россия

чехия

сша

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россия, мария захарова, чехия, сша