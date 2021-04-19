https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728923991.html

Чехию покинут 18 российских дипломатов

Чехию покинут 18 российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что всего Чехию должны будут покинуть 62 россиянина - это 18 дипломатов и их семьи, и назвала... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:59

2021-04-19T13:59

2021-04-19T17:46

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что всего Чехию должны будут покинуть 62 россиянина - это 18 дипломатов и их семьи, и назвала решение Праги о высылке российских дипломатов лицемерием и подлостью.Она напомнила о скандалах, связанных с тем, что российские дипломаты якобы нарушали внутренние распорядки и режимы по COVID в Чехии. При этом Захарова заметила: "Здесь, оказывается, можно вот так, за сутки-двое выслать более 60 человек, представляете , какую работу надо организовать… В том числе эту работу нужно организовать на территории Праги, никому до этого дела нет. Это и лицемерие, и такая подлость".Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210419/diplomat-1728901034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские дипломаты с семьями покидают посольство в Праге Российские дипломаты, которым было предписано уехать из Чехии, после прощания с послом вместе с семьями покинули посольство. Уезжают 62 человека, включая 28 детей - из которых 9 родились в Чехии. 2021-04-19T13:59 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире