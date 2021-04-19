https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728921413.html

МИД назвал обвинения Чехии в адрес России состряпанными на скорую руку

МИД назвал обвинения Чехии в адрес России состряпанными на скорую руку

Обвинения Праги в адрес Москвы из-за взрыва на оружейном складе в Врбетице в 2014 году "состряпаны на скорую руку", но последовавшие за ними действия могут... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:13

2021-04-19T13:13

2021-04-19T14:31

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Обвинения Праги в адрес Москвы из-за взрыва на оружейном складе в Врбетице в 2014 году "состряпаны на скорую руку", но последовавшие за ними действия могут разрушить отношения между странами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.По ее словам, за действиями Праги "стоят США, которые руководят всем в НАТО, задают тональность всему западному мейнстриму". "Мы прекрасно понимаем, что это не выбор людей и граждан этих стран (Чехии и Польши, которая также признала персонами нон грата трех российских дипломатов — Прим. ред.). <...> За этим стоят именно те политические силы, которые обслуживают не национальные интересы этих стран, а политический заказ из Вашингтона", — утверждает Захарова.МИД называет все обвинения сфабрикованными. Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила об обвинениях Лондона в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают отравителями экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Сами они заявили, что ездили в город как туристы посмотреть на шпиль."Идет в дело и в ход традиционно любимая пара Петров и Боширов, это, видимо, козырь беспроигрышный, джокер, два джокера. В ход идет все — любые мифы, любые фейки, лишь бы отвлечь от ситуации внутри", — добавила представитель внешнеполитического ведомства.Москва также связала высылку дипломатов с "раскрытием заговора вокруг конституционного переворота" в Белоруссии. Об этом ранее заявил глава республики Александр Лукашенко, а ФСБ показала кадры с задержания предполагаемых заговорщиков в Москве. В материалах службы утверждалось, что несколько белорусских политиков и военных планировали устранить Лукашенко, членов его семьи и захватить власть по модели "оранжевой революции".Кризис в отношениях Чехии и РоссииСитуация обострилась после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что таким образом злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Из Чехии выслали 18 дипломатов, полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.Кроме того, на фоне скандала власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной.

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728911024.html

https://ria.ru/20210418/posol-1728853065.html

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