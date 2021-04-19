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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210419/detsad-1729002953.html
Руденя: в Твери к сентябрю откроют детсад
Руденя: в Твери к сентябрю откроют детсад
В Московском районе Твери до начала сентября планируется открыть детский сад на 190 мест, который позволит повысить доступность дошкольного образования в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T20:18
2021-04-19T20:34
тверская область
игорь руденя
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тверь
общество
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ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. В Московском районе Твери до начала сентября планируется открыть детский сад на 190 мест, который позволит повысить доступность дошкольного образования в областном центре, сообщил губернатор области Игорь Руденя. В понедельник глава региона побывал на площадке строящегося дошкольного учреждения, в котором будут открыты 8 групп, в том числе 2 ясельные. Сейчас строительство ведется в две смены, на объекте задействованы от 50 до 75 человек в зависимости от этапа работ, привлечено 11 единиц техники. Общий объём финансирования строительства детского сада – порядка 218 миллионов рублей. Здание будет соответствовать всем современным требованиям и отвечать нормам безопасности.В 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта "Демография" строятся шесть детских дошкольных учреждений. В столице Верхневолжья, помимо строящегося детского сада будут открыты еще два учреждения на 190 и 150 мест.
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игорь руденя, тверская область, тверь, общество

Руденя: в Твери к сентябрю откроют детсад

20:18 19.04.2021 (обновлено: 20:34 19.04.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на месте строительства детского сада
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на месте строительства детского сада - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. В Московском районе Твери до начала сентября планируется открыть детский сад на 190 мест, который позволит повысить доступность дошкольного образования в областном центре, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В понедельник глава региона побывал на площадке строящегося дошкольного учреждения, в котором будут открыты 8 групп, в том числе 2 ясельные.
"Важно, чтобы к началу учебного года дети смогли пойти в новый детский сад. Для нас строительство объектов в Твери – это особая задача, потому что в столице региона высокая потребность в учреждениях дошкольного образования. В течение текущего года мы полностью должны выполнить поручения российского руководства об обеспечении доступности школьного и дошкольного образования", – сказал Руденя.
Сейчас строительство ведется в две смены, на объекте задействованы от 50 до 75 человек в зависимости от этапа работ, привлечено 11 единиц техники.
Общий объём финансирования строительства детского сада – порядка 218 миллионов рублей. Здание будет соответствовать всем современным требованиям и отвечать нормам безопасности.
В 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта "Демография" строятся шесть детских дошкольных учреждений. В столице Верхневолжья, помимо строящегося детского сада будут открыты еще два учреждения на 190 и 150 мест.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверьОбщество
 
 
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