https://ria.ru/20210419/detsad-1729002953.html

Руденя: в Твери к сентябрю откроют детсад

Руденя: в Твери к сентябрю откроют детсад

В Московском районе Твери до начала сентября планируется открыть детский сад на 190 мест, который позволит повысить доступность дошкольного образования в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T20:18

2021-04-19T20:18

2021-04-19T20:34

тверская область

игорь руденя

тверская область

тверь

общество

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ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. В Московском районе Твери до начала сентября планируется открыть детский сад на 190 мест, который позволит повысить доступность дошкольного образования в областном центре, сообщил губернатор области Игорь Руденя. В понедельник глава региона побывал на площадке строящегося дошкольного учреждения, в котором будут открыты 8 групп, в том числе 2 ясельные. Сейчас строительство ведется в две смены, на объекте задействованы от 50 до 75 человек в зависимости от этапа работ, привлечено 11 единиц техники. Общий объём финансирования строительства детского сада – порядка 218 миллионов рублей. Здание будет соответствовать всем современным требованиям и отвечать нормам безопасности.В 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта "Демография" строятся шесть детских дошкольных учреждений. В столице Верхневолжья, помимо строящегося детского сада будут открыты еще два учреждения на 190 и 150 мест.

https://ria.ru/20210413/dvory-1728065955.html

тверская область

тверь

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игорь руденя, тверская область, тверь, общество