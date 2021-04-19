Руденя: в Твери к сентябрю откроют детсад
20:18 19.04.2021 (обновлено: 20:34 19.04.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на месте строительства детского сада
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. В Московском районе Твери до начала сентября планируется открыть детский сад на 190 мест, который позволит повысить доступность дошкольного образования в областном центре, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В понедельник глава региона побывал на площадке строящегося дошкольного учреждения, в котором будут открыты 8 групп, в том числе 2 ясельные.
"Важно, чтобы к началу учебного года дети смогли пойти в новый детский сад. Для нас строительство объектов в Твери – это особая задача, потому что в столице региона высокая потребность в учреждениях дошкольного образования. В течение текущего года мы полностью должны выполнить поручения российского руководства об обеспечении доступности школьного и дошкольного образования", – сказал Руденя.
Сейчас строительство ведется в две смены, на объекте задействованы от 50 до 75 человек в зависимости от этапа работ, привлечено 11 единиц техники.
Общий объём финансирования строительства детского сада – порядка 218 миллионов рублей. Здание будет соответствовать всем современным требованиям и отвечать нормам безопасности.
В 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта "Демография" строятся шесть детских дошкольных учреждений. В столице Верхневолжья, помимо строящегося детского сада будут открыты еще два учреждения на 190 и 150 мест.