https://ria.ru/20210419/deti-1728895800.html

Вернувшиеся из Сирии дети пройдут обследование в больнице

Вернувшиеся из Сирии дети пройдут обследование в больнице

Более 40 российских детей, вывезенных из Сирии, направились в больницу, у некоторых из них могут быть осколочные ранения, сообщила уполномоченный при президенте РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:20

2021-04-19T11:20

2021-04-19T11:20

россия

анна кузнецова

ирак

сирия

общество

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Более 40 российских детей, вывезенных из Сирии, направились в больницу, у некоторых из них могут быть осколочные ранения, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.В понедельник в подмосковном аэропорту "Чкаловский" совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении Кузнецовой находились 44 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенные с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска."Сейчас мы договорились с детьми, их отсмотрят доктора (в больнице - ред.), у них осколочные ранения, и непонятно, вышли ли осколки", - сказала Кузнецова журналистам.Ранее омбудсмен сообщила, что в ближайшее время у всех несовершеннолетних, предположительно являющихся россиянами, будут взяты пробы ДНК.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.

https://ria.ru/20210419/deti-1728893034.html

https://ria.ru/20210419/damask-1728870751.html

россия

ирак

сирия

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россия, анна кузнецова, ирак, сирия, общество