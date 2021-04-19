https://ria.ru/20210419/degtyarev-1728918439.html
Дегтярев принял участие в общественном совете Комсомольска-на-Амуре
Дегтярев принял участие в общественном совете Комсомольска-на-Амуре
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в общественном совете Комсомольска-на-Амуре и инициировал создание студии телевидения в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:58
2021-04-19T12:58
2021-04-19T12:58
хабаровский край
дальний восток
михаил дегтярев
роснефть
мтс
рао эс востока
солнечный район
общество
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ХАБАРОВСК, 19 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в общественном совете Комсомольска-на-Амуре и инициировал создание студии телевидения в городе.Глава региона продолжает лично встречаться с жителями края, сейчас он находится с очередной рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе."С интересом принял участие в заседании общественного совета Комсомольска-на-Амуре. Местные активисты хотят, чтобы крупные предприятия вкладывали деньги в благоустройство, ремонт соцобъектов и парков. И это правильная позиция! Надо привлекать и заводы, и железную дорогу, и городской бизнес", - написал Дегтярев в своем Instagram.Дегтярев уточнил, что правительством региона уже заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в целях развития Комсомольска-на-Амуре с крупными компаниями – объединенными авиастроительной и судостроительной корпорациями, ПАО "РАО ЭС Востока", РЖД, ПАО "НК "Роснефть". Но они носят "рамочный характер"."Первый шаг в направлении расширения и детализации сотрудничества краевые власти готовы сделать совместно с руководством Комсомольского авиационного завода имени Ю.А. Гагарина. Сейчас прорабатывается детальное соглашение о социальном партнерстве между ПАО "Компания "Сухой" и региональным правительством. Дальше будем вести переговоры с другими корпорациями", - сказал на совещании глава региона.Кроме того, Дегтярев инициировал создание в Комсомольске-на-Амуре местной студии телевидения. Соответствующее соглашение подписано между администрацией города и руководством ООО "СЭТ Медиа" - учредителем и вещателем телеканала "6 ТВ". Сейчас телеканал в Городе юности включен в пакеты кабельных операторов ТТК и "Ростелеком". До 1 мая запланировано подключение к пакету оператора МТС. Вещанием удастся охватить около 89% жителей Комсомольска, начать его планируется 1 июля."Комсомольчане неоднократно обращались ко мне с просьбой возобновить вещание городской студии телевидения. Писали в соцсетях, звонили на "прямую линию", направляли письма… Это город президентского внимания, инженерная и промышленная столица Дальнего Востока. Конечно, здесь должно быть собственное телевидение", - заявил Дегтярев.К врио губернатора края обратились и родители школьников 9-й гимназии Комсомольска-на-Амуре. Они сообщили, что там течет крыша в спортзале и в одном из кабинетов. Мэрия Города юности каждый год дает немного денег, чтобы "залатать дыры". "Полумеры бесполезны. Крышу надо возводить полностью новую, двускатную. Значит, сделаем. Дети должны и будут учиться в нормальных условиях", - сказал Дегтярев.Кроме того, врио губернатора края ответил на вопросы жителей села Хурба Комсомольского района. Людей беспокоит состояние дороги в соседний с Комсомольским Солнечный район и трасса Селихино – Николаевск-на-Амуре. Дегтярев не стал давать конкретных обещаний, объяснив это тем, что "дороги эти – крайне затратные проекты, сопоставимые с годовым бюджетом всего края". Он отметил, что правительство будет искать способы привлечения средств. "В ближайшей перспективе, например, проведем ревизию дорог вдоль БАМа", - сказал жителям глава региона.Очень заинтересованы местные жители в строительстве нового дома культуры. Старый был закрыт и разобран. Коллектив удалось сохранить, он работает в здании сельской администрации. Ранее была составлена проектно-сметная документация (дом культуры совместно со спортивным залом). Даже был выделен участок под строительство. Но это совпало с разделением полномочий минспорта и минкультуры, что, по мнению муниципальных властей, не дало дальнейшего хода проекту."Подавайте заявку на включение в краевую адресную инвестиционную программу, прикладывайте ПСД. Думаю, что 150-200 миллионов рублей мы сможем изыскать. За пару лет построим такой комплекс. Все-таки около 7 тысяч человек здесь, он очень нужен", - заявил Дегтярев.Люди также подняли проблему медобслуживания. После реформы по укрупнению учреждений здравоохранения жителям поселка Молодежного и села Новый Мир приходится ездить на прием к врачу в Хурбу. Дегтярев пообещал разобраться с проблемой и найти ее решение.Он добавил, что масса копившихся годами проблемных вопросов не может быть решена в один день. Но уже сейчас у главы региона есть понимание, как в ближайшие годы высвободить в бюджете 5-6 миллиардов рублей. "Будут сокращены неэффективные траты и расходы на содержание управленческого аппарата", - подвел итог встречи Дегтярев.
https://ria.ru/20210419/degtyarev-1728873180.html
https://ria.ru/20210409/zhile-1727466647.html
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дальний восток, михаил дегтярев, роснефть, мтс, рао эс востока, солнечный район, общество
ХАБАРОВСК, 19 апр — РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
принял участие в общественном совете Комсомольска-на-Амуре
и инициировал создание студии телевидения в городе.
Глава региона продолжает лично встречаться с жителями края, сейчас он находится с очередной рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе
.
"С интересом принял участие в заседании общественного совета Комсомольска-на-Амуре. Местные активисты хотят, чтобы крупные предприятия вкладывали деньги в благоустройство, ремонт соцобъектов и парков. И это правильная позиция! Надо привлекать и заводы, и железную дорогу, и городской бизнес", - написал Дегтярев в своем Instagram
.
Дегтярев уточнил, что правительством региона уже заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в целях развития Комсомольска-на-Амуре с крупными компаниями – объединенными авиастроительной и судостроительной корпорациями, ПАО "РАО ЭС Востока
", РЖД
, ПАО "НК "Роснефть
". Но они носят "рамочный характер".
"Первый шаг в направлении расширения и детализации сотрудничества краевые власти готовы сделать совместно с руководством Комсомольского авиационного завода имени Ю.А. Гагарина. Сейчас прорабатывается детальное соглашение о социальном партнерстве между ПАО "Компания "Сухой" и региональным правительством. Дальше будем вести переговоры с другими корпорациями", - сказал на совещании глава региона.
Кроме того, Дегтярев инициировал создание в Комсомольске-на-Амуре местной студии телевидения. Соответствующее соглашение подписано между администрацией города и руководством ООО "СЭТ Медиа" - учредителем и вещателем телеканала "6 ТВ". Сейчас телеканал в Городе юности включен в пакеты кабельных операторов ТТК и "Ростелеком
". До 1 мая запланировано подключение к пакету оператора МТС
. Вещанием удастся охватить около 89% жителей Комсомольска, начать его планируется 1 июля.
"Комсомольчане неоднократно обращались ко мне с просьбой возобновить вещание городской студии телевидения. Писали в соцсетях, звонили на "прямую линию", направляли письма… Это город президентского внимания, инженерная и промышленная столица Дальнего Востока
. Конечно, здесь должно быть собственное телевидение", - заявил Дегтярев.
К врио губернатора края обратились и родители школьников 9-й гимназии Комсомольска-на-Амуре. Они сообщили, что там течет крыша в спортзале и в одном из кабинетов. Мэрия Города юности каждый год дает немного денег, чтобы "залатать дыры". "Полумеры бесполезны. Крышу надо возводить полностью новую, двускатную. Значит, сделаем. Дети должны и будут учиться в нормальных условиях", - сказал Дегтярев.
Кроме того, врио губернатора края ответил на вопросы жителей села Хурба Комсомольского района. Людей беспокоит состояние дороги в соседний с Комсомольским Солнечный район
и трасса Селихино – Николаевск-на-Амуре
. Дегтярев не стал давать конкретных обещаний, объяснив это тем, что "дороги эти – крайне затратные проекты, сопоставимые с годовым бюджетом всего края". Он отметил, что правительство будет искать способы привлечения средств. "В ближайшей перспективе, например, проведем ревизию дорог вдоль БАМа", - сказал жителям глава региона.
Очень заинтересованы местные жители в строительстве нового дома культуры. Старый был закрыт и разобран. Коллектив удалось сохранить, он работает в здании сельской администрации. Ранее была составлена проектно-сметная документация (дом культуры совместно со спортивным залом). Даже был выделен участок под строительство. Но это совпало с разделением полномочий минспорта и минкультуры, что, по мнению муниципальных властей, не дало дальнейшего хода проекту.
"Подавайте заявку на включение в краевую адресную инвестиционную программу, прикладывайте ПСД. Думаю, что 150-200 миллионов рублей мы сможем изыскать. За пару лет построим такой комплекс. Все-таки около 7 тысяч человек здесь, он очень нужен", - заявил Дегтярев.
Люди также подняли проблему медобслуживания. После реформы по укрупнению учреждений здравоохранения жителям поселка Молодежного и села Новый Мир приходится ездить на прием к врачу в Хурбу. Дегтярев пообещал разобраться с проблемой и найти ее решение.
Он добавил, что масса копившихся годами проблемных вопросов не может быть решена в один день. Но уже сейчас у главы региона есть понимание, как в ближайшие годы высвободить в бюджете 5-6 миллиардов рублей. "Будут сокращены неэффективные траты и расходы на содержание управленческого аппарата", - подвел итог встречи Дегтярев.