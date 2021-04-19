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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
https://ria.ru/20210419/degtyarev-1728873180.html
Дегтярев пообещал решить все проблемы жителям Вяземского района
Дегтярев пообещал решить все проблемы жителям Вяземского района
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал постепенно решить все наболевшие проблемы жителей Вяземского района. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:39
2021-04-19T08:39
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал постепенно решить все наболевшие проблемы жителей Вяземского района.Глава региона посетил с очередной рабочей поездкой Вяземский район края, он проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, посетил районную больницу, встретился с работниками предприятий пищевой промышленности, а также в неформальной обстановке пообщался с местными жителями, проведя большой выездной прием населения."В Вяземском на встрече – полный зал… Вопросы у людей практически везде однотипные – дороги, ЖКХ, медицина. Постепенно решим все проблемы", - написал Дегтярев в своем Instagram.Так, в ходе посещения районной больницы глава региона на месте прояснил ситуацию по укомплектованию ее необходимым оборудованием. Одним из вопросов, поднятых на встрече с коллективом и пациентами медучреждения, стало отсутствие флюорографа. Ранее с жалобами на это в аккаунты главы региона массово обращались жители района. В итоге Дегтярев инициировал закупку флюорографа. Для нужд районной больницы также будет приобретен и аппарат для маммографии. Ориентировочно к сентябрю медтехника поступит в ЦРБ Вяземского района, заверил врио губернатора края. Главный врач Саргис Кушкян сообщил, что помещение под кабинет флюорографии уже готовится. Специалист - рентгенолог направлен на обучение.Как отметили в правительстве региона, в зоне обслуживания больницы - свыше 21 тысячи человек, в том числе более 6 тысяч детей. Учреждение имеет разветвленную сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и амбулаторий (всего 18 объектов). Дополнит ее в 2022 году еще один ФАП в селе Шереметьево. На его строительство по краевой программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" выделяется 33,5 миллиона рублей."Неприятно поразил новый морг! Тема, конечно, не "парадная". Но он нужен тут. Мне отчитались, что все построено - проект краевой адресной инвестиционной программы по строительству межрайонного патологоанатомического отделения Вяземской ЦРБ реализован в 2020 году. На это было выделено 153,94 миллиона рублей. Минстрой сдал, местная администрация приняла. А теперь выясняется, что ничего не работает. А ответственные "спецы" начали кивать друг на друга. Безобразие", - возмутился врио губернатора края.По данным местной администрации, последние пять лет тела усопших приходится возить в соседние районы. Чтобы получить справку о смерти и похоронить умерших, люди несут большие расходы. Дегтярев взял решение вопроса под личный контроль.Кроме того, по словам главы региона, он без предупреждения заехал в детский сад села Красицкого в Вяземском районе. Отсюда поступали жалобы от родителей о том, что течет крыша в учреждении, из-за чего появился грибок на потолке. Кроме того, в группах холодно."Самое печальное, что деньги из бюджета были выделены в прошлом году. Но подрядчик оказался не в состоянии сделать работу, и никто толком не проконтролировал. Пока я сам не приехал, так бы и маялись дети, переживали родители. Будем исправлять - теперь этот вопрос в срочном порядке будет решаться", - констатировал Дегтярев.Врио губернатора региона проверил и готовность подрядчиков ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Вяземском. Работы ведутся ЗАО "Форпост". Объект возводится по федпроекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". На строительство комплекса уже выделено 219,9 миллиона рублей. Сейчас техготовность объекта оценивается почти в 90%, но отставание от графика составляет четыре месяца. Как сообщили в краевом минспорта, отставание было вызвано трудностями с закупкой оборудования: ввиду коронавирусных трансграничных ограничений приобретение устройств для водоподготовки бассейна у производителя в Испании пришлось перенести. По поручению врио губернатора краевые власти изыскали собственные средства для завершения работ. Почти 26 миллионов рублей выделено из регионального бюджета, еще 6,2 миллиона рублей – из муниципального. Открытие ФОКа запланировано на июнь-июль этого года.На встречу с Дегтяревым пришли около 400 жителей района. Более двух часов исполняющий обязанности губернатора отвечал на вопросы. Всего их поступило около тридцати. Еще 17 жалоб граждане подали в письменном виде. По большей их части Дегтярев прямо на месте дал поручения ответственным должностным лицам правительства и муниципалитета. Глава края методично и последовательно расширяет каналы обратной связи с населением. Помимо встреч с работниками предприятий и обратной связи через соцсети, внедрил и формат больших встреч с жителями."Вот для этого встречи в районах и нужны. То, о чем не напишут в отчетах, расскажут простые люди", - заключил Дегтярев.
https://ria.ru/20210409/aviaperevozki--1727474965.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев пообещал решить все проблемы жителям Вяземского района

08:39 19.04.2021
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал постепенно решить все наболевшие проблемы жителей Вяземского района.
Глава региона посетил с очередной рабочей поездкой Вяземский район края, он проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, посетил районную больницу, встретился с работниками предприятий пищевой промышленности, а также в неформальной обстановке пообщался с местными жителями, проведя большой выездной прием населения.
"В Вяземском на встрече – полный зал… Вопросы у людей практически везде однотипные – дороги, ЖКХ, медицина. Постепенно решим все проблемы", - написал Дегтярев в своем Instagram.
Так, в ходе посещения районной больницы глава региона на месте прояснил ситуацию по укомплектованию ее необходимым оборудованием. Одним из вопросов, поднятых на встрече с коллективом и пациентами медучреждения, стало отсутствие флюорографа. Ранее с жалобами на это в аккаунты главы региона массово обращались жители района. В итоге Дегтярев инициировал закупку флюорографа. Для нужд районной больницы также будет приобретен и аппарат для маммографии. Ориентировочно к сентябрю медтехника поступит в ЦРБ Вяземского района, заверил врио губернатора края. Главный врач Саргис Кушкян сообщил, что помещение под кабинет флюорографии уже готовится. Специалист - рентгенолог направлен на обучение.
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Как отметили в правительстве региона, в зоне обслуживания больницы - свыше 21 тысячи человек, в том числе более 6 тысяч детей. Учреждение имеет разветвленную сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и амбулаторий (всего 18 объектов). Дополнит ее в 2022 году еще один ФАП в селе Шереметьево. На его строительство по краевой программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" выделяется 33,5 миллиона рублей.
"Неприятно поразил новый морг! Тема, конечно, не "парадная". Но он нужен тут. Мне отчитались, что все построено - проект краевой адресной инвестиционной программы по строительству межрайонного патологоанатомического отделения Вяземской ЦРБ реализован в 2020 году. На это было выделено 153,94 миллиона рублей. Минстрой сдал, местная администрация приняла. А теперь выясняется, что ничего не работает. А ответственные "спецы" начали кивать друг на друга. Безобразие", - возмутился врио губернатора края.
По данным местной администрации, последние пять лет тела усопших приходится возить в соседние районы. Чтобы получить справку о смерти и похоронить умерших, люди несут большие расходы. Дегтярев взял решение вопроса под личный контроль.
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Кроме того, по словам главы региона, он без предупреждения заехал в детский сад села Красицкого в Вяземском районе. Отсюда поступали жалобы от родителей о том, что течет крыша в учреждении, из-за чего появился грибок на потолке. Кроме того, в группах холодно.
"Самое печальное, что деньги из бюджета были выделены в прошлом году. Но подрядчик оказался не в состоянии сделать работу, и никто толком не проконтролировал. Пока я сам не приехал, так бы и маялись дети, переживали родители. Будем исправлять - теперь этот вопрос в срочном порядке будет решаться", - констатировал Дегтярев.
Врио губернатора региона проверил и готовность подрядчиков ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Вяземском. Работы ведутся ЗАО "Форпост". Объект возводится по федпроекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". На строительство комплекса уже выделено 219,9 миллиона рублей. Сейчас техготовность объекта оценивается почти в 90%, но отставание от графика составляет четыре месяца. Как сообщили в краевом минспорта, отставание было вызвано трудностями с закупкой оборудования: ввиду коронавирусных трансграничных ограничений приобретение устройств для водоподготовки бассейна у производителя в Испании пришлось перенести. По поручению врио губернатора краевые власти изыскали собственные средства для завершения работ. Почти 26 миллионов рублей выделено из регионального бюджета, еще 6,2 миллиона рублей – из муниципального. Открытие ФОКа запланировано на июнь-июль этого года.
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На встречу с Дегтяревым пришли около 400 жителей района. Более двух часов исполняющий обязанности губернатора отвечал на вопросы. Всего их поступило около тридцати. Еще 17 жалоб граждане подали в письменном виде. По большей их части Дегтярев прямо на месте дал поручения ответственным должностным лицам правительства и муниципалитета. Глава края методично и последовательно расширяет каналы обратной связи с населением. Помимо встреч с работниками предприятий и обратной связи через соцсети, внедрил и формат больших встреч с жителями.
"Вот для этого встречи в районах и нужны. То, о чем не напишут в отчетах, расскажут простые люди", - заключил Дегтярев.
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
 
 
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