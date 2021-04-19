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Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске
Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова забрала российских детей из приюта Дамаска, сообщает пресс-служба детского омбудсмена. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:03
2021-04-19T08:03
россия
анна кузнецова
сирия
дамаск (город)
в мире
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова забрала российских детей из приюта Дамаска, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.По данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка, Кузнецова отправилась из города Эль-Камышлы в Дамаск, столицу Сирийской Арабской Республики (САР), чтобы забрать из приюта российских детей, на которых уже оформлены необходимые документы."Я видела, как живут дети в приюте Дамаска, для них созданы все условия для жизни и развития, с ними рядом заботливые воспитатели. Но дома этих детей ждут и очень за них волнуются родственники, они не виделись несколько лет. А некоторые бабушки и дедушки своих внуков видели только на фотографиях. Ещё 10 детей мы забираем с собой, чтобы вернуть их домой, на родину", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.Уполномоченный по правам ребёнка уточнила, что в ближайшие часы все дети, вывезенные и из лагерей беженцев, и из приюта Дамаска, отправятся бортом министерства обороны в РФ.Работа по возвращению несовершеннолетних российских граждан продолжается. На территории САР ещё находятся дети из России."После оформления необходимых документов их также планируется вернуть на родину", - рассказали в аппарате".
https://ria.ru/20210417/kuznetsova-1728688506.html
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россия, анна кузнецова, сирия, дамаск (город), в мире

Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске

08:03 19.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова забрала российских детей из приюта Дамаска, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
По данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка, Кузнецова отправилась из города Эль-Камышлы в Дамаск, столицу Сирийской Арабской Республики (САР), чтобы забрать из приюта российских детей, на которых уже оформлены необходимые документы.
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Уполномоченный по правам ребёнка уточнила, что в ближайшие часы все дети, вывезенные и из лагерей беженцев, и из приюта Дамаска, отправятся бортом министерства обороны в РФ.
Работа по возвращению несовершеннолетних российских граждан продолжается. На территории САР ещё находятся дети из России.
"После оформления необходимых документов их также планируется вернуть на родину", - рассказали в аппарате".
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