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Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске
Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова забрала российских детей из приюта Дамаска, сообщает пресс-служба детского омбудсмена. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:03
2021-04-19T08:03
2021-04-19T08:03
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анна кузнецова
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова забрала российских детей из приюта Дамаска, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.По данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка, Кузнецова отправилась из города Эль-Камышлы в Дамаск, столицу Сирийской Арабской Республики (САР), чтобы забрать из приюта российских детей, на которых уже оформлены необходимые документы."Я видела, как живут дети в приюте Дамаска, для них созданы все условия для жизни и развития, с ними рядом заботливые воспитатели. Но дома этих детей ждут и очень за них волнуются родственники, они не виделись несколько лет. А некоторые бабушки и дедушки своих внуков видели только на фотографиях. Ещё 10 детей мы забираем с собой, чтобы вернуть их домой, на родину", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.Уполномоченный по правам ребёнка уточнила, что в ближайшие часы все дети, вывезенные и из лагерей беженцев, и из приюта Дамаска, отправятся бортом министерства обороны в РФ.Работа по возвращению несовершеннолетних российских граждан продолжается. На территории САР ещё находятся дети из России."После оформления необходимых документов их также планируется вернуть на родину", - рассказали в аппарате".
https://ria.ru/20210417/kuznetsova-1728688506.html
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россия, анна кузнецова, сирия, дамаск (город), в мире
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России
по правам ребёнка Анна Кузнецова
забрала российских детей из приюта Дамаска
, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
По данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка, Кузнецова отправилась из города Эль-Камышлы в Дамаск, столицу Сирийской Арабской Республики (САР), чтобы забрать из приюта российских детей, на которых уже оформлены необходимые документы.
"Я видела, как живут дети в приюте Дамаска, для них созданы все условия для жизни и развития, с ними рядом заботливые воспитатели. Но дома этих детей ждут и очень за них волнуются родственники, они не виделись несколько лет. А некоторые бабушки и дедушки своих внуков видели только на фотографиях. Ещё 10 детей мы забираем с собой, чтобы вернуть их домой, на родину", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Уполномоченный по правам ребёнка уточнила, что в ближайшие часы все дети, вывезенные и из лагерей беженцев, и из приюта Дамаска, отправятся бортом министерства обороны в РФ.
Работа по возвращению несовершеннолетних российских граждан продолжается. На территории САР ещё находятся дети из России.
"После оформления необходимых документов их также планируется вернуть на родину", - рассказали в аппарате".